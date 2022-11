Nikita Chibrin, el desertor ruso que ha llegado a Madrid: "Tengo mucho miedo, si vuelvo a Rusia me matarán"

"No puedo volver a Rusia porque los agentes del FSB (el Servicio de Seguridad de Rusia, heredero del KGB) me matarán. Tengo mucho miedo", afirma Nikita Chibrin tras aterrizar en Madrid después de haber desertado del ejército ruso.

"Estoy completamente en contra de la guerra y de la política de Vladimir Putin. No solo yo estoy en peligro, sino también mi familia", añade este joven ruso de 27 años con raíces ucranianas, según recoge El Confidencial.

Chibrin ha solicitado asilo político en España, donde aterrizó este martes en un vuelo procedente de Georgia. Huye de la guerra después de haber servido más de cuatro meses en la 64.ª Brigada de Fusileros Motorizados, una unidad del ejército ruso acusada de cometer crímenes de guerra en la masacre de Bucha, cerca de Kiev.

"No tengo nada que ocultar. Esta es una guerra criminal que comenzó Rusia y quiero hacer todo lo posible para que se detenga", asegura Chibrin, que se muestra dispuesto a testificar en un tribunal internacional, según The Guardian, para juzgar los crímenes de guerra rusos. Asegura no haber disparado un arma "ni una sola vez" mientras estuvo en Ucrania.

Nacido en Yakutia, en el extremo oriental de Rusia, se enroló voluntariamente en el ejército ruso el verano de 2021 porque carecía de empleo, pero desconocía que unos meses después iba a ser enviado a Ucrania. "Nunca pensé que estaría involucrado en una guerra", sostiene.

Decidió huir de Rusia después de desertar de su unidad en Ucrania en junio, pero ya desde el primer momento dejó clara su posición contraria a la invasión. "Me amenazaron con encarcelarme. Al final, mis comandantes decidieron utilizarme como limpiador y cargador. Me alejaron del campo de batalla", relata en The Guardian.

Ahora, ha logrado llegar a España con la colaboración de la organización proderechos humanos Gulagu.net, que le ayudó a salir de Rusia, y espera que el Gobierno español apruebe su solicitud de asilo político.