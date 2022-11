Durante catorce años, José Antonio Pastor (Onil, Alicante, 1969) ha sido presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). Vinculado aún a este sector como director general de la AEFJ y presidente de la Fundación Crecer Jugando, Pastor vaticina que la próxima campaña de Navidad va a ser positiva pese a la inflación porque el sector está "trabajando para que afecte lo menos posible" y que la previsión es que en la última semana se facture el 10% del total de las ventas.

La inflación ha disparado el coste de la vida. ¿Cómo va a afectar al sector juguetero en esta campaña de Navidad?Estamos trabajando para que afecte lo menos posible. Aquí ya cada fabricante decidirá en función de cuales sean sus elementos de coste y de las opciones que haya tenido para contenerlos, mejorarlos o cambiarlos. Ya hicimos un gran esfuerzo en el año anterior, donde sufrimos un gran colapso en la cadena de suministro, con falta de barcos, falta de contenedores, parón en los puertos, aumento del flete desde China hasta España en un 500%… Y no solo hablamos de los juguetes producidos allí, sino también de las materias primas que usamos para las fabricaciones de aquí. Eso en el juguete, que es plástico y tiene mucho volumen, supone transportar a precios elevados y encarece muchísimo y así y todo pudimos contener los costes y no los repercutimos al mercado. El principal temor respecto a la inflación es que afecte al bolsillo del consumidor por otros motivos y que al final se sacrifique en el niño, cosa que no suele pasar porque cuando llegan Papá Noel y los Reyes Magos el juguete se convierte en un producto de primera necesidad.

Entiendo por sus palabras que habrá contención en los precios.Para hablar del resultado final hay que ver cómo se comporta este mes de noviembre y diciembre, donde se concentran entre el 50 y 60% de las ventas del año. En el precio final de venta final no solo está el fabricante. También está la distribución, los clientes y las ofertas y promociones o ventas que quieran añadir para alimentar o dinamizar su consumo. Al final todo eso se acaba convirtiendo en una media. Queda demasiado por pasar para hacer predicciones pero lo que sí es un dato es que hasta ahora la inflación en los juguetes se sitúa en el 4%. Hay que tener en cuenta también que el 30% de los juguetes este año son productos nuevos que el año pasado no estaban y puede que sean más caros o más baratos. No significa en sí que haya una subida de precios porque la base sobre la que aplicamos el producto puede ser diferente. Hay mucho producto referentes respecto al año anterior.

¿Qué previsiones hay en cuanto a las ventas?

Somos optimistas respecto a la facturación de la industria, que tiene dos patas. Por un lado está lo que se factura en el mercado nacional, que esperamos se comporte con un ligero crecimiento en torno al 2%. Y por otro lado se encuentran las exportaciones. De los casi 1.600 millones de euros que facturamos, el 40%, unos 700 millones, va a la exportación y aquí sí que estamos viendo mejorías importantes, con una previsión del crecimiento del 5%.



¿Qué repercusión va a tener el canal 'online'?El mayor impacto lo tuvo durante los confinamientos. Ahí, España que estaba rezagado en cuanto a la compra online se puso en la línea del resto de países de la Unión Europea, en torno al 40% total de las ventas. Tras recuperar la normalidad, eso no ha vuelto al 20% de 2018 sino que se ha quedado en torno al 34-36%. El pico lo pasó el año pasado con un 40% y ahora se tiene que estabilizar pero bueno ya es un porcentaje muy elevado.

¿Qué tipo de juguetes son los más demandados?Este año estamos viendo que el 30% de los juguetes demandados son licenciados. Es decir: aquellos que ven en casa en una pantalla, en el móvil, en un juego, en una serie, en una película de personajes infantiles… Luego modelos de consumidores hay muchos. Hay consumidores que buscan ahora mucho lo reciclable, lo sostenible, lo medioambientalmente responsable… No solo en el packaging o en los materiales que lleve sino en la propuesta de juego. Buscan juegos sobre esa temática que ayude a los niños a transmitirle a los niños información, formación, conocimiento, experiencia sobre el tema medioambiental. Esta va a ser una de las apuestas de este año.

Ahora que el ahorro se ha convertido en casi en una obsesión para muchos. ¿Cree que se adelantarán las compras de juguetes al Black Friday?

Creo que este año con el tema de la inflación el Black Friday va a ser mejor que otros para el sector del juguete. Pero creo también que después del verano, en el que hemos tirado un poco la casa por la ventana, el consumidor ha empezado a aguantar y que la disponibilidad mayor va a ser cuando llegue mediados de diciembre y las pagas extraordinarias. Hay una parte que se trasladará sin duda final de año. En la última semana se prevé facturar un 10% del total de la Navidad y eso significan colas interminables, falta de atención, no encontrar lo que se quiere… Eso no es un consumo responsable sobre todo de un producto que pretendes que vaya a manos de un niño para cubrir su necesidad básica de jugar. No es coherente dejar siempre las compras para última hora pero somos así y además este año por como caen los días y que es reyes en viernes va a ser una locura.

¿Qué juguete se va a convertir en la sensación de la próxima Navidad?Siempre hay sorpresas. Como categorías siempre hay movimientos, pero ya te digo que la número uno en España van a ser las muñecas porque lo llevan siendo los últimos 50 años. Es un mercado clásico. Ojalá supiésemos como fabricantes lo que va a funcionar pero incluso lo que supones que va a ser un gran éxito igual te sobra o igual te falta a mitad de campaña. Y eso llevamos haciéndolo años y años y hemos tenido miles de experiencias en ambos sentidos.

¿Cuánto gastan los españoles en juguetes?

El gasto en juguetes en España por niño está alrededor de los 200 euros. Estamos hablando de entre 10 y 11 juguetes al año, de los cuales el 75% son en la campaña de Navidad. En esto no hemos cambiado de hábito.