Kate Winslet dona 19.500 a una madre para que pueda afrontar la factura del equipo de soporte vital de su hija

La actriz Kate Winslet ha querido aportar su grano de arena para ayudar a una joven con parálisis cerebral que sobrevive bajo un equipo de soporte vital cuyo coste económico es poco asumible para sus familiares.

La intérprete ha donado 17.000 libras (19.500 euros) a Carolynne Hunter, de Clackmannanshire (Escocia), para que pueda soportar el alto coste de los equipos que su hija necesita para seguir con vida.

La joven tiene parálisis cerebral severa y, por tanto, debe recibir oxígeno para problemas respiratorios crónicos. Esto se consigue a través de máquinas que consumen mucha electricidad. Hunter habló de ello en una entrevista para la BBC, y la artista, tras conocer su caso, quiso ayudarla.

Winslet aportó su donación a través de la página de GoFundMe impulsada por la familia, y se puso en contacto con ella para mandar un mensaje de ánimo.

"Nuestro viaje como familia ha sido muy traumático y me siento acabada en este momento de mi vida. Cuando me enteré del dinero me eché a llorar, pensé que ni siquiera era real. Todavía estoy pensando: ¿es esto real?", contaba Hunter sobre la factura, pues le cuesta 6.500 libras anuales hacer funcionar el soporte y calentar la casa del consejo en Tillicoultry donde viven.