Kiko Jiménez desvela en 'Sálvame' lo que cobra por una publicación en redes

Sálvame ha mostrado un reportaje este miércoles de Kiko Jiménez como influencer, en el que se podía ver al colaborador viviendo distintas experiencias de forma gratuita a cambio de promoción en redes sociales.

En pleno auge del trabajo como influencer, la pareja de Sofía Suescun se ha prestado a estar 48 horas mostrando su trabajo con las redes. El colaborador de Telecinco cuenta con 500.000 seguidores en Instagram, y ha sido sincero con lo que gana. "Va en función de lo que me pidan, pero suelo cobrar entre 2000 y 4000 euros", ha confesado Jiménez.

Ha puesto un ejemplo de colaboración, con la que le pagarían 4.500 euros por tres stories y un reel. En plató han mostrado su sorpresa con esas cifras, y él se ha defendido: "Es muy similar a la televisión, pero necesitas un equipo, eres tu propio jefe y tú decides tu propio contenido".

A ello se debe sumar el precio de las experiencias. Por ejemplo, reservados en discotecas de moda por 300 euros, o un showroom por 1.000 euros le salen completamente gratis por subir uno o varios post a Instagram. "Aquí me he prestado 48 horas para que se vea lo que se puede hacer, pero no lo hago habitualmente. Suelo estar en casa, me hago la cena y estoy tranquilo", ha justificado.

Por otro lado, el colaborador ha comentado que está en tu mano "hacer ese intercambio" y ha insistido en que no es a coste cero. Así, ha insistido en que conlleva esfuerzo, como la edición de vídeo. "A mí me encanta grabar y editar, y se lo hago a mi pareja, porque ella sí tiene un volumen más alto de trabajo y necesita un equipo", ha explicado.