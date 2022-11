Antía: "He venido a 'First dates' buscando a un cani sin futuro"

Cada comensal que visita First dates tiene sus preferencias sobre lo que le pide a su pareja en el programa de Cuatro, pero Antía sorprendió a los espectadores con su deseo.

"Me gustaría tener de pareja a un cani sin futuro, siempre me han gustado los chicos que rompen un poco la ley, que no tienen nada pensado los próximos años... Que son un poco 'ninis', que ni estudian ni trabajan", reconoció la coruñesa.

Su cita fue Álvaro y, nada más cruzar las puertas del local, Carlos Sobera le dijo: "Me han dicho que te has apuntado en un lugar muy especial la cita de hoy".

Carlos Sobera y Álvaro, en 'First dates'. MEDIASET

El malagueño se levantó la pernera del pantalón para enseñarle al presentador que se había tatuado un corazón con el número 15: "Estoy haciendo prácticas para tatuar y me lo he puesto en el muslo".

La joven, nada más verle reconoció que "me ha parecido un chico muy guapo que me atrae físicamente, pero la forma de vestir no es lo que yo estoy buscando".

"Lo ideal sería un chico que vistiera más básico, menos llamativo, y más rollito cani", comentó la malagueña sobre su pareja de la noche. Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor.

Álvaro, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la velada, Álvaro se fue al baño para llamar a su abuela y contarle cómo iba la cita: "Me está diciendo que quiere una relación abierta". Ella le contestó: "Las cosas esas modernas...".

La abuela también se preocupó de si Antía comía y le preguntó de dónde era. Al saber que era gallega afirmó: "Ay, ay… Niño, niño que la gente de allí tiene muy mala follá".

Al final, Álvaro no deseó tener una segunda cita con Antía porque "ella quiere una relación abierta y eso me echa para atrás". La gallega, por su parte, tampoco quiso volver a quedar porque "no entiende mi manera de pensar".