Jennifer Aniston, agradecida por haberse reconciliado con su padre antes de su último adiós: "Te amaré hasta el fin de los tiempos" 

Jennifer Aniston ha compartido a través de su perfil de Instagram la muerte de su padre, el también actor John Aniston, el pasado 11 de noviembre.

La actriz anunció la trágica noticia acompañada de diversas fotografías de ambos junto con un emotivo texto en el que le mandaba su amor: "Estoy muy agradecida de que te hayas ido al cielo en paz sin dolor. ¡Y nada menos que el 11/11! Siempre estabas en los momentos más indicados. Ese número tendrá por siempre un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el fin de los tiempos. No te olvides de visitarnos".

El progenitor de la actriz de Friends ha muerto a los 89 años. Y, si bien la relación entre ambos no siempre fue perfecta, fueron capaces de reconciliarse y poder estar juntos durante sus últimos años de vida.

Así lo demuestran las diferentes imágenes que Jennifer Aniston ha publicado en sus redes sociales. Desde fotos de su más tierna infancia hasta retratos más recientes, en todas aparecen sonriendo y mostrando complicidad entre ambos.

La relación entre padre e hija no fue siempre la mejor. Así mismo lo desveló la artista recientemente en una entrevista con la revista Alure. En esta habló tanto de los problemas que arrastraba con sus padres hasta cómo fue capaz de perdonarles: "Perdoné a mi mamá. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia".

En la entrevista más personal de Jennifer Aniston también confesó que su infancia no fue precisamente fácil: "Creo que el divorcio destrozó a mi madre. En esa generación no era como, 've a terapia, habla con alguien. Vas por la vida y recoges a tu hijo con lágrimas en los ojos y no pides ayuda".

John Aniston abandonó a su familia cuando su hija apenas tenía 11 años. Además, su madre no dejaba de criticar su aspecto. Por ello, como ella misma así contó en la entrevista, estaba "deseando de irse" de su casa.

No fue hasta 2016, tras la muerte de su madre, que Jennifer Aniston pudo reencontrarse con su padre.