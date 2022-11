Maroon 5 anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en junio de 2023

La banda estadounidense Maroon 5 ha anunciado dos conciertos en España en 2023 que tendrán lugar el 15 de junio en el Wizink Center de Madrid y un día después en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Estas citas se integran dentro de la próxima gira por Europa del grupo capitaneado por Adam Levine, que arrancará el 13 de junio en el Passeio Maritimo de Alges de Lisboa y que recalará en otros países como Países Bajos, Alemania y Francia antes de su conclusión el 3 de julio en el O2 de Londres.

Las entradas para asistir a sus conciertos en España podrán adquirirse a partir de este jueves a las 10 horas en distribuidoras oficiales adscritas a Live Nation. Se dispondrá asimismo una preventa en las 24 horas previas a través de la web oficial de la promotora.

La última visita de Maroon 5 a este país se produjo en 2015, cuando actuó también en Barcelona y Madrid. En esta ocasión, el grupo presentará su séptimo disco de estudio, Jordi, publicado el pasado verano y del que forma parte la canción Beautiful mistakes junto a Megan Thee Stallion.

Desde el lanzamiento de su primer álbum, Songs About Jane, que incluía éxitos como She Will Be Loved o This Love, Levine y sus compañeros han vendido más de 90 millones de copias de todos sus álbumes, según cifras de su discográfica. A ese registro, Maroon 5 también puede presumir de haberle sumado tres premios Grammy.