Tu horóscopo diario: martes 15 de noviembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 15 de noviembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Algo muy bueno está a punto de sucederte en el trabajo o los negocios, tienes casi al alcance de la mano algo que desde hace mucho tiempo deseabas, pero para poderlo conseguir vas a tener que realizar un gran sacrificio o una gran renuncia. No debes olvidar que para llegar a la rosa antes debes enfrentarte a las espinas.

Tauro

Preocupación por el dinero o el patrimonio. Inquietudes y problemas que se ciernen sobre tu situación material, e incluso el riesgo de que alguna iniciativa en los negocios haya resultado fallida o equivocada. Por ello debes ponerte en marcha y buscar la solución a estos problemas, porque aunque no te lo creas, la tienen.

Géminis

Este será un día algo difícil para los asuntos familiares o sentimentales, donde vas a tener que enfrentarte con dificultades o algunos desencuentros, también se podrían reactivar tensiones del pasado que en apariencia ya parecían haberse resuelto. En cualquier caso los problemas en la vida íntima te causarán melancolía.

Cáncer

Aunque estás en paz y armonía con el mundo, sin embargo, estás en guerra contigo mismo. Algunas veces consigues que esto se atenúe o se calme, incluso hay momentos en los que puedes llegar a sentir una verdadera paz, pero hoy debes estar atento porque esa guerra que hay en tu interior podría reanudarse de nuevo.

Leo

La Luna está en tu signo y va a potenciar tu personalidad y tu brillo ante los demás. Hoy vas a sacar de nuevo a pasear a ese gran conquistador que hay en ti, o a ese rey sin corona que se pasea por las calles. La suerte te acompañará y te ayudará a que tengas un día afortunado y captes la atención aquellos que te rodean.

Virgo

En los momentos en que logras desprenderte de tu tendencia a la melancolía, o simplemente de los numerosos agobios que a diario fatigan tu alma, entonces puedes convertirte en su ser realmente privilegiado, guiado por una inteligencia brillante que te abre paso con éxito en todas las situaciones. Hoy puede ser un día así.

Libra

Este será para ti un día muy favorable para las relaciones humanas y los contactos, tanto si son de carácter íntimo y personal como si están orientadas al trabajo y otros asuntos sociales. Venus, tu planeta regente, se hallará en armonía y vas a conseguir muchas de las cosas que quieres o necesitas gracias a excelentes amistades.

Escorpio

Vas a recibir ayuda o protección en un momento de dificultades o si tus enemigos te intentan hacer una mala pasada. Estás en un periodo favorable y la suerte no te va a abandonar. Gracias a una ayuda que no te esperabas, o un amigo que no sabías que tenías, podrás salir airoso de un gran peligro en el trabajo o en las finanzas.

Sagitario

No te erijas en juez de los demás. Tu corazón es justo, noble y bondadoso, pero eso no te da derecho a usurpar funciones que solo le corresponden a la justicia, o la de los hombres o la de Dios. Debes tratar de ser más comprensivo con quienes no tienen la suerte de ser como tú. Hoy te vas a encontrar ante una situación de este tipo.

Capricornio

No corras riesgos innecesarios en el trabajo ni tomes iniciativas alocadas, no te conviene y no te saldría bien. Tienes un gran deseo de liberarte de situaciones o personas que te agobian y te esclavizan, y no dudes de que en su momento lo harás, pero ahora no te conviene hacer cambios porque de lo contrario te vas a arrepentir.

Acuario

Ten cuidado con las peleas y los disgustos familiares, quizás lo que hasta ahora habían sido discusiones sin importancia se podrían convertir en un conflicto mucho más grave y de consecuencias mucho peores. Debes ser más frío, actuar más con la cabeza y el tiempo te liberará de la situación opresiva que ahora estás viviendo.

Piscis

A veces la suerte puede llegarte mediante una gran calamidad o algo que podría echar abajo todos tus sueños. Pero detrás de esa tragedia se escondería, en realidad, el verdadero camino que reorientará tu vida y te va a conducir por la senda correcta, aunque en un principio no te guste. Recuerda: No hay bien que por mal no venga.