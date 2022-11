Arganda del Rey desarrolla su portal de avisos vecinales: alumbrado, limpieza, aceras...

El municipio madrileño de Arganda del Rey ha puesto en funcionamiento una herramienta online para que la población pueda comunicar cualquier tipo de incidencias que se produzcan en la vía pública, en el marco de la primera fase de su proyecto de Smart City (ciudad inteligente), como los problemas relacionados con el alumbrado, limpieza, alcantarillado y aceras, entre otros.

Esta plataforma, desarrollada con la tecnología GIS de Esri España, ha permitido generar mejoras en esta localidad mediante el uso de tecnología aplicada a las ciudades inteligentes, como pueden ser los mapas base digitales dinámicos 3D, que proporcionan información en tiempo real sobre el estado de barrios, bloques y edificios específicos, y por los que se ha podido recopilar datos para optimizar la seguridad, la salud pública, el transporte, etc.

En este sentido, el alcalde de Arganda, Guillermo Hita, en declaraciones para 20minutos ha explicado que tenían algo pendiente en la utilización de las nuevas tecnologías y convertir al municipio en una ciudad inteligente. "Llevábamos mucho trabajado en Administración electrónica, pero nos faltaba darle esa vuelta de calidad para que pudiera ser utilizado, no solo por los cuadros de mando, sino para la vecindad, para darle mayor calidad de vida y es lo que hemos hecho ahora".

A través del portal web www.geoportal.ayto-arganda.es/EntradaAvisos/, los vecinos del municipio madrileño pueden comunicar incidencias en la vía pública de manera ágil y sencilla desde cualquier dispositivo. Además, tienen la posibilidad de indicar la ubicación permitiendo su geolocalización, o bien navegando por el mapa; y la opción de agregar fotografías y archivos.

"En esta primera fase se ha abordado el despliegue y puesta en marcha de la plataforma con varios módulos en concreto, como la detección y gestión de incidencias en la vía pública, información en tiempo real facilitada por la DGT y otros organismos públicos; datos de población e indicadores demográficos en tiempo real y cartografía e información urbanística del parcelario municipal", detalla Hita.

La ciudadanía podrá registrar cualquier incidencia relacionada con la limpieza viaria, recogida de residuos, parques, jardines, fuentes, arbolado, áreas infantiles, alumbrado público, mobiliario urbano, señales, aceras, semáforos, vertidos o control de plagas. Además, pueden añadir un correo electrónico y, de ese modo, podrán conocer en todo momento el estado de la incidencia. Inmediatamente, se envía una respuesta y se pone en marcha un sistema inteligente de gestión para dar una rápida respuesta.

Página web de incidencias vecinal de Arganda del Rey. Ayuntamiento de Arganda

"Gracias a la tecnología de Esri, en este momento estamos cambiando las 9.000 luminarias que hay en el municipio a tecnología LED, pero no solo es esto, sino que ahora si existe un problema con alguna de ellas es identificable y controlable a través de un panel central. De este modo, sabremos en ese momento si está funcionando la bombilla, a qué intensidad está luciendo, o cuál es ese consumo", ha indicado el alcalde.

Control de entrada y salida de vehículos

Otro de los proyectos que Arganda tiene en proceso de desarrollo para ser Smart City, ha comentado Hita, es el de "identificar" a todos los vehículos que entren y salgan del municipio para llevar un control, ya no solo por tema de seguridad, sino para conocer el "flujo de tráfico, los horarios a los que se producen o la contaminación que se puede generar en determinadas zonas de la localidad", ha señalado Hita. Arganda, como ciudad de más de 50.000 habitantes, se verá obligada a establecer zonas de bajas emisiones.

"Para tomar estas decisiones, un ayuntamiento debe tener datos para identificar cuál podría ser una zona de baja emisiones. A través de la identificación de matrículas sabes también incluso el tipo de vehículo, la antigüedad a las emisiones que produce, etc. De este modo, se va construyendo un mapa de big data de la ciudad, el llamado 'gemelo digital', incorporando datos a la memoria del municipio", ha sostenido.

Feedback con los vecinos

En relación con la aceptación con los vecinos, Hita ha explicado que realizarán encuestas y sondeos para conocer cuál es la opinión vecinal, donde se preguntará si lo conocen, si lo utilizan de forma "amigable" y qué sería lo que echan en falta.

"Saber lo que necesita un vecino, no solo es bueno para el alcalde y para los cuadros de mando, si no pare él mismo que a golpe de clic en una aplicación o en una o en una página web, puede ver qué está ocurriendo en su municipio. No solo hablo de conocer las condiciones climatológicas, sino de saber qué puestos de trabajos están disponibles o qué calles están inutilizadas por obras, por ejemplo", ha indicado el edil.