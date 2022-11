La impactante confesión de Techi, ex de Kiko Rivera: "Tengo trastorno bipolar... escucho voces"

Han pasado varios años desde la última aparición televisiva de Techi Cabrera, que se ha sincerado este sábado en Socialité sobre los motivos que le han llevado a estar lejos de los platós de televisión. "Tengo trastorno bipolar. Llevo unos cuatro años pasándolo demasiado mal", ha confesado.

La expareja de Kiko Rivera ha explicado en el programa de Telecinco que sufre esta enfermedad desde que tenía 15 años, pero no fue hasta 2018 cuando se la diagnosticaron. "Mi vida ha cambiado muchísimo", ha señalado, tras expresar que "tengo muchas depresiones, soy maniaca, estoy con compras compulsivas, escucho voces...".

"Eso lo llevo muy mal", ha apuntado en referencia a estas voces. "Se pasa muy muy mal psicológicamente, es muy difícil de llevar", ha reconocido, hasta tal punto que cuenta con un "65% de discapacidad mental", ya que "de por vida tengo que estar medicada".

Además, Techi ha precisado que "cuando estoy en depresión mi madre me tiene que ayudar mucho con mi hijo", mientras que durante los episodios de euforia "estoy muy nerviosa, muy alterada".

Cabrera confiesa también que recientemente tuvo que ser ingresada en la clínica López Ibor: "La verdad es que me vino muy bien, estuve allí un tiempo", apuntaba, al mismo tiempo que contaba que "no es mi primer ingreso", puesto que ha sido internada en otras ocasiones.

"Es tan difícil de llevar la enfermedad que te cuesta incluso abrirte con las personas", ha dicho, por eso "me encantaría poder ayudar" a otra gente que padezca el mismo trastorno hablando abiertamente sobre él.

Por otro lado, la exconcursante de Gran Hermano VIP ha asegurado que entre los efectos secundarios de su medicación se encuentra el ganar peso, algo que no lleva muy bien porque "tengo trastornos alimenticios", por lo que "engordo un poco y es que no piso un plató de televisión porque me da vergüenza". "Mi cabeza funciona así, no puedo", explicaba.