Lucía Pariente vive un accidente en el veterinario y le ponen, por error, la vacuna de la rabia: "¿Nos puede pasar algo más?"

La vida de Alba Carrillo y Lucía Pariente es, sin lugar a dudas, una aventura constante. La colaboradora de Ya es mediodía sufrió hace unos días una aparatosa caída que le ha obligado a llevar el brazo en cabestrillo ya que se ha roto el radio.

Al estar de baja, necesita el apoyo de su madre para que le ayude a hacer las tareas diarias. Es por ello que durante la mañana del jueves, ambas han acudido al veterinario para que a Freshito, el perro de la modelo, le pongan la vacuna contra la rabia.

Durante la intervención, la que fuera concursante de Secret Story sufrió un surrealista e inesperado accidente que le ha hecho terminar con un dedo vendado.

Lucia Pariente con el dedo vendado. ALBACARRILLOOFICIAL / INSTAGRAM

Es por ello que lo ha querido contar a través de un vídeo que ha publicado su hija en historias de Instagram. El animal no se estaba quieto y, al estar ella ayudando a sujetarle, la aguja ha ido a parar a su dedo, provocando que una parte de la dosis haya entrado en su cuerpo.

"Entre el pelo, el perro y la cabeza no sé qué ha pasado, pero al final me ha tocado a mí", ha explicado entre risas. "Que conste que no me ha hecho efecto. Ha sido una dosis muy chica", asegura mientras Alba, riéndose, comenta al otro lado de la cámara: "¡Mundo! Estáis de suerte, la abuela tiene la vacuna de la rabia... lo que nos faltaba ya. ¿Nos puede pasar algo más?".

A fin de cuentas, todo ha quedado en un pequeño susto. Pero no hay que olvidar que la vacuna contra la rabia en humanos puede causar efectos contrarios como dolor, enrojecimiento o picazón en la zona de la inyección.