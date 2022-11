Los Mossos paran en Barcelona al bus de Hazte Oír con mensajes contra la ley trans como "Las mujeres no tienen pene"

Los Mossos d'Esquadra han informado de que la mañana de este jueves han detenido en la avenida Maria Cristina de Barcelona al autobús de Hazte Oír contra la ley trans que está tramitando el Congreso de los Diputados. El vehículo muestra mensajes como "Las mujeres no tienen pene", "No a la mutilación infantil" o "Les 'niñes' no existen".

Los agentes han actuado en cumplimiento de una denuncia de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat.

Aturem a Barcelona aquest bus de @hazteoir en compliment de la denúncia de l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació pic.twitter.com/bHN4sEz1Oz — Mossos (@mossos) November 10, 2022

"En Cataluña, no pasaréis", ha afirmado a través de Twitter la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, y ha asegurado que el bus quedará "inmovilizado" hasta que se retiren los "mensajes transfóbicos".

👋A Catalunya, no passareu.



Amb l’expedient sancionador iniciat per l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació d’@igualtat, el bus resta aturat i immobilitzat fins que no retireu els missatges transfòbics. pic.twitter.com/HhL5HjDzbC — Tània Verge Mestre (@taniaverge) November 10, 2022

Por su parte, Hazte Oír ha tuiteado: "Esta mañana en Barcelona nos han bloqueado el recorrido del Bus de la Verdad. Pero seguiremos intentando que a todos llegue nuestro mensaje".

El Observatorio contra la Homofobia ha aplaudido la actuación de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación.

👋A Catalunya, no passareu.



Amb l’expedient sancionador iniciat per l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació d’@igualtat, el bus resta aturat i immobilitzat fins que no retireu els missatges transfòbics. pic.twitter.com/HhL5HjDzbC — Tània Verge Mestre (@taniaverge) November 10, 2022

"Los discursos de odio no pueden circular impunemente por las calles de Barcelona", han apuntado, y han exigido la "retirada inmediata de este bus".