Pol Granch: "Parece que estoy en el momento más álgido de mi carrera, pero creo que ahora mismo estoy despegando"

Pol Granch está cada vez más enfocado en su trayectoria profesional. Con su nominación a los Premios Grammy Latino en la categoría de Mejor Artista Revelación y la presentación de Amor escupido, su segundo álbum de estudio, queda totalmente demostrada su implicación en el mundo de la música.

Es por ello que el artista ha querido contar a 20minutos cómo están sus sentimientos tras tantas buenas noticias, así como su evolución tanto en lo profesional como en lo personal y la relación con sus fans.

¿Cómo recibió la nominación a los Latin Grammy?Me estaba yendo a hacer unas actividades que tenía en La Gomera y estaba con una persona de mi equipo. De repente me llamó mi representante y, al principio, no se lo cogí. Cuando descolgué el móvil y me dijo que estaba nominado, yo le respondí: '¿Como que estoy nominado si no he visto nada por ningún lado?' Y ya me metí en Instagram, me pasaron capturas, fotos por WhatsApp... estaba todo el mundo felicitándome, parecía mi cumpleaños.

¿A quién fue la primera persona a la que se lo contó?A mi padre, y flipó. Sé que a él le hace mucha ilusión estas cosas. Siempre que hago prensa o entrevistas, me dice 'pásamelo, que me interesa ver con quién has hecho tal'.

¿Qué ha sido para usted representar a España en la categoría a Mejor Artista Revelación?Pues una locura. Imagínese ir a la Las Vegas y competir contra artistas geniales...

Usted empezó en un concurso musical, Factor X, y una de sus compañeras de edición, Fusa Nocta, es candidata a Eurovisión este año.Por desgracia, no mantengo mucho contacto, pero espero que le vaya superbién en el Benidorm Fest, porque que se lo merece, es un artista de la cabeza a los pies, una reina. Para mí era de las mejores en Factor X y siempre lo he dicho.

Y usted, ¿se ve representando a España en Eurovisión?Si lo pienso muy en el fondo digo: ‘podría prepararme un gran show’, Pero no. Es un papel bastante protagonista y cargado de responsabilidad, me podrían los nervios.

Hablando de Factor X, ¿se vería involucrado en otro proyecto de este estilo?Sí, me gustaría mucho volver, pero no a participar como tal, sino estar para ayudar a alguien. Soy partidario de los programas de música y creo que en España hay pocos. En Francia, por ejemplo, hay muchos, y entre ellos, hay uno que se llama Tatarata y es bestial. Así que sí, si me llaman para algún programa de este estilo, yo encantado.

Allí conoció a Laura Pausini, que fue su mentora. ¿Qué tal es su relación con ella?Con Laura es increíble porque es una persona diez, siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo. Si ella es guay en la tele, en la vida real no te puedes ni imaginar. También hablo poquito con ella, pero bueno, sé que siempre va a estar ahí y la quiero muchísimo. Espero verla muy pronto y con ella, por ejemplo, que ha sido coach de La Voz, estaría genial trabajar juntos en un proyecto así.

Y luego ha salido en la tele. De hecho, en una serie tan seguida como Élite, ¿hay novedades sobre su papel en la serie?En la séptima temporada de Élite no estoy, porque bueno, en Las Encinas pasan muchas cosas.

¿Cómo ha llevado las críticas durante su carrera?A nadie le gusta que le critiquen y más por cosas tan feas y tan peyorativas. Pero bueno, lo he llevado de la manera más constructiva, sobre todo rodeándome de mi gente, sabiendo quién soy e intentando hacer las cosas bien, ayudando a la gente de alrededor para ser feliz e intentando estar en paz conmigo mismo. Sin buscar extremos ni movidas, que es lo que gusta en las redes. A mí me gusta la tranquilidad y vivir sosegado.

Y ahora mismo, ¿cómo está?Estoy pletórico. En un momento muy feliz pero a la vez en un momento en el que noto que no me puedo desviar, que tengo que trabajar un montón y tengo que controlar las cosas al máximo posible. Si eres constante y sigues así llegan las buenas cosas.

¿Se siente arropado por sus seguidores?Es de las cosas que más me hacen quedarme aquí y seguir con esto. La relación con ellos es extremadamente increíble, los amo por encima de todas las cosas y sin ellos ni ellas, básicamente no estaría aquí. Son los que me hacen querer seguir haciendo música y querer seguir estando inspirado. Les doy las gracias por estar ahí y por darme tanto amor por solo hacer canciones, ya que siento que no es correspondido. Que se identifiquen con todo lo que saco y lo lleven a sus sentimientos es una locura.

Acaba de lanzar su segundo disco, ¿por qué el nombre de Amor escupido?En términos generales, con este disco he ido escribiendo lo que iba sintiendo a modo de diario y no le he dado muchas vueltas a las canciones porque me apetecía mucho expresar lo que sentía en esos momentos. También quiero expresar la dualidad de escupir este concepto del amor que tenemos idílico, rápido y efímero al que estamos acostumbrados hoy en día. Ese juego de palabras me pareció gracioso y por eso lo llamé así.

Parte del disco lo ha compuesto en Latinoamérica. ¿Qué destacaría de su paso por allí?Obviando las calles, los colores y los olores que ya le caracterizan como tal, es la gente. Son personas que no había visto en mi vida y no había sentido tanto apoyo y cariño en mi vida por parte de ellos. Es increíble y te entran ganas de querer volver. Su cultura es una fuente de inspiración constante y yo, que soy un poco ignorante en ese aspecto, quiero que me lo cuenten. He ido ya dos veces y estoy conociéndolo poco a poco, pero quiero ir mil millones de veces más y tener la oportunidad de saber de todos los artistas y géneros musicales.

¿Con quién le gustaría colaborar en un futuro?Es algo que ahora no me planteo, pero sí que hay muchísimos artistas idílicos con los que me gustaría colaborar. No me gusta mojarme del todo, porque lo primero que tengo que hacer para colaborar con alguien es ver hacia qué dirección voy en mis siguientes proyectos y ya pensar con quién me gustaría tener una colaboración. Si me tengo que decantar, de Argentina me gusta todo el movimiento mucho y diría Paulo Londra; de aquí de España, con Quevedo y toda la nueva música que está viniendo.

¿Tiene ganas de hacer gira?Tengo muchísimas ganas. De hecho, uno de los objetivos de sacar este disco es empezarla. Me quiero ir a Latinoamérica y quiero hacer todas las salas posibles en España con la gente que me quiera, unir los corazones, conectar y reventarlo cantando todas las canciones del disco. Y no parar, quemar todo este disco y hacer otro y así siempre.