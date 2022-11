Carlos Ferrando "pasa" de Jorge Javier Vázquez, "no traga" a Sardá y revela que se enamoró "perdidamente" de Carmina Ordóñez

Hablar de Carlos Ferrando es hacerlo también de la prensa del corazón. Uno de los periodistas más veteranos del cuore acaba de lanzar un libro en el que muestra la cara más desconocida de algunos de los rostros más destacados de la crónica social del siglo XX.

Además, Ferrando ha concedido una jugosa entrevista a Pronto donde desvela cuáles han sido sus grandes amores, así como los entresijos de la televisión.

Respecto a lo primero, revela que se enamoró "perdidamente" de Carmen Ordóñez: "Aunque nos odiábamos, porque ella era muy facha y yo todo lo contrario, una noche se vino conmigo a mi hotel y descubrí a una mujer muy distinta a lo que yo pensaba. Pasamos la noche juntos y… hasta ahí puedo contar. Me dijo que había sufrido un trauma en su vida que la perseguiría siempre, porque, una vez, abrió una puerta y vio una escena que la impactó, pero es un secreto que me voy a llevar a la tumba".

Además, cuenta que Sara Montiel le propuso casarse para hacer negocio y vender exclusivas. "Le dije que no. Era mi amiga del alma, pero no había amor".

Realmente, hubo un gran amor. "Sin lugar a dudas, Esperanza Roy. Fue una historia muy bonita que no tuvo un final feliz. Pero es una mujer maravillosa a la que admiro y quiero".

Ferrando también habla de dos personajes muy destacados de nuestra televisión, Jorge Javier Vázquez y Javier Sardá. Del primero, dice: "Pasa palabra. Le di trabajo en Diario 16, en una época en la que todo el mundo lo odiaba. Durmió muchas noches en mi casa. Hasta ahí puedo contar". Del segundo, asegura que no le traga: "Es la gran decepción de mi vida. Trabajé con él en Crónicas Marcianas y la culpa de nuestro distanciamiento final la tuvo Carmina Ordóñez. Una noche, al acabar un programa en el que estaba Carmen, tuvimos una pelea de gallitos para ver quién se la llevaba, y ella me eligió a mí. Al día siguiente, Javier me montó una bronca terrible y ahí se acabó nuestra relación".