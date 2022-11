Los 'youtubers' españoles Aldara y Alex, muy asustados, revelan que han sido asaltados con pistola en México

Los youtubers españoles "más mexicanos", como se definen a sí mismos Aldara y Alex, han compartido esta semana en su canal un vídeo que dista mucho del contenido habitual sobre el país americano de su perfil.

El matrimonio ha relatado la traumática experiencia que sufrieron mientras viajaban en coche desde Ciudad de México hasta Michoacán, donde iban a participar en un evento.

"Nos asaltaron a mano armada, nos pegaron, nos robaron todo y amenazaron con secuestrar a Aldara", revelaron en sus historias, muy impactados: "Gracias a Dios estamos bien físicamente, ahora necesitamos solucionar muchas cosas, ya que no tenemos nada".

Tras unos días para procesar lo sucedido, la pareja ha compartido un vídeo de YouTube donde cuentan todos los detalles del encuentro "para reportarlo y que las autoridades tengan conciencia de las cosas que pasan en esa zona".

Según han explicado, todo comenzó cuando una rueda del coche explotó de manera sospechosa. "Alguien tiró algo a la carretera, pero luego no lo vimos", ha contado Alex, un suceso que les llevó a salir del coche y exponerse al peligro.

"Yo me escondí el dinero en el pecho, porque pensaba que era lo que más valor tenía, pero luego resultó que no", ha añadido Adara. A mitad del proceso de poner la rueda de repuesto apareció un grupo con un arma del calibre 22 y les apuntó.

"Nos pusimos todos muy nerviosos", ha confesado. Relojes, anillos, pasaportes, maletas, carteras, los teléfonos e incluso las contraseñas de estos para resetearlo. Solo les quedó la cámara "porque estaban idos y no sabían qué hacían". Ahora ya han descubierto que los móviles han sido desactivados y, seguramente, revendidos.

"Fueron muy agresivos, me dieron un golpe, pero no querían hacernos daño", han comentado, recordando el ataque de ansiedad que sufrieron en el momento. "No se lo deseo a nadie", han concluido, ya más relajados, contentos porque les han ayudado desde la embajada a recuperar sus papeles.