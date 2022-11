Ingrid García-Jonsson demuestra sus habilidades de defensa personal Krav Maga devolviendo un ataque a David Broncano

La actriz Ingrid García-Jonsson acudió a La Resistencia en una de sus visitas y en esta ocasión habló de una nueva disciplina que está aprendiendo, el llamado Krav Maga.

Se trata de un arte marcial de defensa personal y el presentador del programa, David Broncano quiso poner a prueba los reflejos y recursos de Ingrid.

Para ello, primero lanzó un vaso de agua al suelo, con la idea de distraerla para después golpearla con un peluche que tenía en la mano. No lo consiguió, pues la actriz estuvo rápida y se defendió de forma eficaz.

Dando un paso a atrás, lanzó contra Broncano el contenido de un vaso de agua, haciendo que el presentador retrocediera de forma inmediata.

Ingrid está aprendiendo krav maga. Es prácticamente un arma blanca ahora mismo. pic.twitter.com/IxsCwQsRRl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 2, 2022

"Bastante bien, enhorabuena, muy bien hecho, fíjate que no has caído en mi engaño, que he tirado agua y no ha habido manera", decía el presentador. La cuenta de Twitter del programa reforzaba esa idea subiendo el vídeo con el texto: "Ingrid está aprendiendo krav maga. Es prácticamente un arma blanca ahora mismo".