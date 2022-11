Pantomima Full critica en 'La Resistencia' la cocina fusión

Los miembros de Pantomima Full, Rober Bodegas y Alberto Casado, visitaron este jueves La Resistencia para comentar con David Broncano su percepción de la cocina de fusión.

"Hemos comido juntos por el centro porque Rober me ha dicho que tenía antojo de lentejas", señaló Casado. Pero el presentador exclamó: "¿Quería unas lentejas después de comer?".

A lo que Bodegas le contestó entre risas: "Estoy gordo, pero aún no me meto unas lentejas después de comer, suelo pedir café". Casado le explicó que habían tenido problemas para poder comer el plato que deseaba su compañero.

Pantomima Full, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Solo conozco sitios de fusión. Me he dado cuenta de que solo como eso. Algo falla cuando conozco cinco sitios de poké bowl y si quiero lentejas, tengo que llamar a mi madre...", señaló el cómico.

Continuó diciendo que "aquí todo el mundo monta un restaurante, pero nadie quiere hacer cocido. Hay gente que ha abierto un japonés siendo de Alcorcón y con el único bagaje de haber ido a uno".

Bodegas añadió que "la comida local solo la puedes comer en menús del día de polígonos, ahí sí tendrás lentejas". Por su parte, Casado aseguró que "los que no me gustan son los sitios canallitas que te venden la gyoza como algo que nunca has visto. Si son empanadillas con otro nombre...".

Que hay muchos sitios CANALLAS de puta madre, pero también hay mucha MORRALLA. @Pantomima_Full pic.twitter.com/2stFslTm33 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 3, 2022

Bodegas comentó que tampoco le convencían las cocinas que están a la vista: "Hay algunos cocineros que están concentrados cuando el plato es complicado".

"Pero cuando son hamburguesas, ves a los chefs concentrados en follar. Miras a la cocina y solo ves tíos molando mucho con tatuajes, dilataciones... gente que está más buena que su plato", concluyó el cómico.