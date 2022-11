Pelea entre los 'influencers' de comida Sezar Blue y Cenando con Pablo por las promociones encubiertas de Instagram: "Se te ha pirado"

Aunque parecía que el mundo de los foodies estaba alejado del drama habitual del mundo de los influencers, miles de seguidores están sorprendidos al ver cómo dos grandes amigos de la industria, Sezar Blue y Cenando con Pablo, han discutido por Instagram.

Todo comenzó cuando el youtuber gastronómico César González publicó en su perfil un gran manifiesto en contra de la publicidad encubierta que llevan a cabo muchos de sus compañeros.

Una fotografía en blanco para protestar de que "Instagram sea un anuncio tras otro", según ha puesto en el texto, enfadado con los que le "hacer creer que esos restaurantes o esos productos son maravillosos y son descubrimientos que han encontrado por casualidad", cuando en realidad son promociones pagadas.

Por eso, avisa que ha decidido dejar de seguir a todos los creadores de contenido gastronómicos que "tratan de engañarme para ganar dinero a costa de mis likes, mis comentarios y mi follow".

Aunque sus palabras no están dirigidas a nadie en concreto, su amigo Cenando con Pablo se ha dado como aludido en el grupo de "vende humos" que ha criticado. El foodie no ha dudado en responder a las palabras enfadado.

"El lobo siempre es el malo si es Caperucita quien te cuenta la historia. No te voy a dar ni un minuto de fama. Llegará el momento que te des cuenta de lo que enormemente que se te ha pirado", respondió Pablo, demostrando que hay mucho más que su público desconoce.

Especialmente después de que Cesar le acusara de vuelta de borrar comentarios y dejara claro "que el dinero lo puede todo". Y añade: "Aparte que pronto te das por aludido sin haberte mencionado en el post..."

Una sorprendente pelea si se tiene en cuenta que ambos viajaron juntos a Estados Unidos hace poco tiempo y subieron vídeos a ambos canales de YouTube colaborando.

Parece que en el vuelo de vuelta, que prometieron grabar y publicar, los dos dejaron de aparecer en las redes sociales del otro. No se sabe qué pasó en ese viaje, pero doce horas después de la publicación, Pablo finalmente ha bloqueado a Cesar en Instagram.

El influencer no se ha mostrado triste con la situación, al contrario. Ha comentado en sus historias que está muy contento con la recogida que ha tenido la protesta y ha anunciado que está en contacto con abogados para señalar a los que cobran "en negro o no" por las colaboraciones con restaurantes que luego no señalan en sus publicaciones.