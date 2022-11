Laura Escanes y Álvaro de Luna reaparecen tras sus fotos besándose: "Sé lo que he vivido y lo que vivo"

Horas después de que Laura Escanes fuera portada de duna revista tras ser pillada besándose con Álvaro de Luna, la influencer reapareció ante los medios, que la preguntaron por el estado de su corazón.

"No quiero decepcionaros. No quiero entrar en confirmar o desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece. Sé lo que he vivido, lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco", aseguró.

Por su parte, el músico también fue cazado por los medios en la calle y aseguró estar "muy feliz" al ser preguntado por las fotos con Laura, nada más aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

El que sí ha hecho movimiento, aunque sin pronunciarse públicamente, es el ex de Laura, Risto Mejide. El publicista reaccionó nada más conocerse la nueva relación de su ex, y lo hizo con una drástica decisión: eliminarla de sus amistades de Instagram para, presumiblemente, no tener que ver todo lo que publica sobre su nueva vida.