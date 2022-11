Consejos de supervivencia ante el azote de la inflación: fondos de emergencia, amortizar préstamos o consolidarlos a un menor tipo

La subida de los productos básicos ha hecho que cada vez más familias se encuentren cerca de la exclusión social: un 27,6% de la población española se encuentra dentro de este rango, según el último dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto pone de manifiesto la necesidad de hacer frente a las dificultades económicas del día a día. Pero, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a los altos precios?

Las medidas para combatir el encarecimiento de los productos dependerán del tipo de familia, de su tamaño y de su fuentes de ingresos. Pero tal y como explica Francisco Joaquín Cortés, profesor del Máster en Asesoramiento Financiero de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a 20minutos, los salarios no se han adaptado a la "nueva situación monetaria", por lo que la capacidad de pago se ha visto muy mermada por esta subida.

Fondos de emergencia

La opción de los fondos de emergencia sería la idónea para contraponerse a las dificultades económicas, pero, como resalta el profesor, es "compleja" cuando "muchas familias apenas llegan a fin de mes, incluso trabajando los dos cónyuges".

Recomienda encarecidamente contar con fondos "para afrontar situaciones inciertas" y revisar las cláusulas de seguros y capitales asegurados. "Muchos gastos extraordinarios vienen por contingencias frente a las que podríamos estar cubiertos con precios asumibles", explica Cortés.

En cuanto a la cantidad de los fondos de emergencia, dependerá de los ingresos y el tamaño de la familia. Remarca que lo ideal sería tener un fondo de contingencia para subsistir tres meses, "sin tener que hacer sacrificios traumáticos, es más que razonable".

"Si no existe fondo de emergencia, la alternativa es endeudarse. Y no es buen momento para endeudarse ante la subida de tipos que ya ha comenzado", recalca Cortés al mismo tiempo que recuerda que no van a remitir a corto plazo.

Amortizar préstamos

Cortés explica que ante la reducción de los préstamos existen dos elementos a tener en cuenta: los préstamos a interés fijo y evaluar si es el momento de endeudarse. "Habría que priorizar fórmulas de préstamos a interés fijo, siempre que sean tasas razonables", resalta recordando que la inflación no está controlada.

Cortés indica que la inflación viene dada, sobre todo, por la oferta, lo que significa que son necesarias medidas estructurales a largo plazo ante la presión del Banco Central Europeo (BCE) subiendo los tipos de interés. "La senda de crecimiento de tipos no ha finalizado, y por lo tanto, la del encarecimiento de los préstamos tampoco", explica.

Recalca que, a corto plazo, la reestructuración de la deuda puede ser una buena opción ya que los prestatarios, en las próximas revisiones del préstamo hipotecario variable, se darán cuenta de que la cuota afecta considerablemente a la capacidad de pago.

Ahora bien, recomienda que esta opción se evalúe detenidamente ya que puede "conllevar situaciones de sobreendeudamiento y costes adicionales".

Gastos básicos y economía colaborativa

Para evitar el sobreendeudamiento y hacer frente a los altos precios, Francisco recomienda priorizar los gastos básicos y posponer los lujos. Pese a que puede ser complicado debido al encarecimiento de los productos, es recomendable comparar precios y optar por los más asequibles. El uso del transporte público es otra posibilidad para reducir gastos, pero Cortés remarca que son necesarias "medidas conscientes".

Otra alternativa es la economía colaborativa. Este modelo económico, que se ha desarrollado en los últimos años, permite a los usuarios utilizar las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o alquilar bienes y servicios.

Ayudas a la luz y el gas

El aumento del descuento del bono social, el cheque térmico o la regulación de las tarifas son opciones a las que las familias de bajos ingresos pueden atenerse como alternativa para hacer frente al incremento. Así, Cortés califica la ampliación de estas medidas a un número mayor de familias y ciudadanos como "oportunas y necesarias" para paliar a los efectos de la crisis energética.

Insiste, en cambio, en la importancia de realizar "reformas estructurales desde el punto de vista de la oferta que reduzcan la vulnerabilidad" de las familias ante los precios tan volátiles de la energía.

Límites del alquiler

La limitación de la subida del alquiler a un 2% no es suficiente para muchos ciudadanos, el profesor la califica como una "medida a corto plazo" ya que serán necesarias otras de carácter estructural para que "no siempre recaiga sobre el arrendatario y poder garantizar que no sea un problema".

"Hay que tener en cuenta que muchas familias pospondrán la compra de una vivienda ante la subida de tipos", detalla al mismo tiempo que califica la medida del alquiler como una opción más inmediata.

Precio del combustible

La rebaja del precio del combustible en 20 céntimos no es efectiva si el importe del mercado continúa en aumento. El profesor señala que las medidas de ahorro son cruciales, pero que las "subvenciones públicas que no sean sectoriales y muy selectivas van a agravar" problemas como el endeudamiento.

El objetivo principal para hacer frente al incremento se basa en "reducir la demanda energética para que se produzca el ajuste con la oferta", en cambio, Francisco la califica como una medida paliativa y estructural y no de ahorro, la realmente necesaria. El uso del transporte público y las medidas colaborativas suman, pero indica que "el problema subyace si no se adoptan medidas conscientes".