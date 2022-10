Entrevista

2022 ha sido el año de Chanel. Meses en los que su vida ha pasado a ser una montaña rusa de emociones y sentimientos que tiene su punto de partida en el Benidorm Fest. Tras alzarse con una polémica victoria, la hispanocubana logró convertir las críticas en halagos –y montar todo un fenómeno social en torno a su persona– gracias a su tercer puesto en Eurovisión, el mejor de España en casi tres décadas, con su archiconocido SloMo. Ahora lanza su nueva canción, que formará parte de su primer álbum de estudio, previsto para 2023. Será, avisa rotunda, otro Chanelazo.

Es consciente del fenómeno Chanel, ¿no?Todo está siendo bastante locura, pero, por encima de todas las cosas, estoy muy agradecida por todo el amor real que estoy recibiendo de toda la gente que no conozco personalmente, de mis fans, de mi familia... Es lo que mantiene un poco alerta y con los pies en la tierra. ¿Consciente? Yo creo que empiezo a serlo ahora, día a día. No sé cuándo empecé a serlo, pero sí que sé que ya estoy preparada, aunque nunca se sabe si uno está preparado para este tipo de cosas, pero ya sé lo que es. La primera vez que me pasó yo no tenía ni idea de cómo se gestionaba ni de cuán grande podía ser esto.

En este camino que ha empezado, ¿ha podido decidir los pasos que dar?Tengo muy claro que esto es una profesión, que es serio, pero también que hay que pasárselo bien. Y, si una no decide lo que quiere hacer, al final vas a estar en el escenario amargada. En mi caso, yo he tenido voz y voto. He liderado mi equipo, como buena Leo que soy (ríe). Obviamente, junto a mis ángeles, que son todo mi equipo, y estoy muy orgullosa de todo lo que está por venir.

"Tengo muy claro que esto es una profesión, que es serio, pero también que hay que pasárselo bien"

Es el ejemplo de que la fama cuesta. En su caso, ¿cuánto?Llevo 16 años trabajando, así que sigo operando igual que hace diez, once o trece. Para mí no ha cambiado eso, ha cambiado el envoltorio, lo bonito. No puedo hacer otra cosa que agradecer. El motor de mi vida nunca ha sido ser famosa, sino dedicarme a esto hasta el día en el que falte. Y lo estoy consiguiendo. Llevo desde muy chiquita dedicándome a esto, y eso es lo más importante para mí y con lo que me quedo en verdad.

¿Cambiaría algo del camino que la ha traído hasta aquí?Cambiaría el modo en que he recibido algunas críticas, porque han sido muy dolorosas y muy personales, pero tampoco lo eliminaría, porque ha sido un aprendizaje.

Se refiere a todo lo que ocurrió tras el Benidorm Fest. Echando la vista atrás, y ahora con perspectiva, ¿qué lectura saca?Que fue constructivo, la verdad. Todo ha sido como un tsumani de emociones buenas y malas, de nervios, de amor... Todo muy grande. Y creo que la lectura sería muy buena, ya que siempre comento que tengo la niña interior muy presente, y ella ha sido quien me ha hecho vivir esos momentos en tierra y bien rodeada de los míos. Lo he vivido, y ha sido increíble y he aprendido muchísimo.

"El motor de mi vida no es ser famosa, sino dedicarme a esto hasta el día en el que falte"

¿En TOKE se esconden mensajes dirigidos a los haters? ¿Es más fácil responder a las críticas así?No creo que sea una contestación en sí, pero, obviamente, yo soy artista, pero también ser humano. Cuando tú creas algo como artista, lo canalizas a través de lo que te ha sucedido, de las vivencias que has tenido... En este caso, sí que hay muchos mensajes en la letra y en el videoclip. Pero, más que para contestar a los haters, han sido para los fans, para nosotros. Ha sido como decir: 'vamos a divertirnos con esto'.

Tiene todos los elementos para triunfar: baile, ritmos latinos... ¿Será la canción del invierno, si es que hay?¡Eso espero! Y que sea la canción del año, me encantaría. ¿Por qué no? Que sea la canción de la gente, que las personas la disfruten, la gocen. Eso es lo que quiero.

"Cambiaría el modo en que he recibido algunas críticas, porque han sido muy dolorosas y muy personales"

Sigue la misma línea de SloMo. Ya de cara al disco, ¿veremos a una Chanel en otro estilo, saliéndose de su zona de confort?Fíjate que yo no sé cuál es mi zona de confort. Hace nada acabo de estrenar una canción de Disney, una balada superdifícil. Claro, la gente no me conoce como artista de musicales, pero eso es lo que me mueve también. No tengo zona de confort, la verdad. Cada proyecto que hago es un reto, así que ya se verá.

Un disco que ya tiene casi terminado. ¿Cómo lo definiría brevemente?¡Chanelazo! (ríe). Creo que esa sería la palabra.

Hablaba antes del liderazgo. ¿Qué es para usted el empoderamiento?Es tener puestos de trabajo iguales que tienen los hombres, que no te hagan sentir inferior en el día, tener voz y voto... Es que podría seguir hasta mañana. Salir por la calle y que no te cuestionen cómo vistes o, en una situación extrema, que el comentario no sea: 'es que llevaba una minifalda'. Es muy resumido, pero por ahí van los tiros.

Chanel, después de la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

Ha pasado del mundo de Eurovisión al del fútbol, con todo lo que eso conlleva. ¿Se puede decir que Chanel es la persona más valiente de España?¡Eso lo dices tú! (ríe). Lo llevo bien, supongo. Al final, detrás de una foto, de un videoclip o de una canción hay una persona, un ser humano, que está leyendo Twitter y, de repente, es como: '¡guau!'. Pero tengo la suerte de tener a mi alrededor a personas que me aportan mucho amor. Mis amigos y mi familia son esenciales para mí y me hacen recordar mi mensaje, bajar a la tierra y conectar conmigo misma otra vez. Ser consciente de que, si yo leo que un titular que no es verdad, no lo es, y no me lo tengo que creer porque lo dice un papel o un clickbait. Al final del día llego a mi casa, apago las luces, cierro los ojos y conecto conmigo misma. Y estoy muy tranquila, la verdad.

"Me encantaría que 'TOKE' fuera la canción del año. ¿Por qué no? Que sea la canción de la gente, que las personas la disfruten, la gocen"

Pero, después de lo que pasó en el Benidorm Fest, ¿aún le quedan ganas de meterse en las redes sociales?Es que soy bastante activa en redes, me gustan bastante, pero tengo que empezar a limpiar un poco, porque hay de todo.

¿Alguna vez descartó esto de dedicarse a la música?Un artista nunca es lineal, siempre estás arriba y abajo. Llevo 16 años trabajando y he pasado por todo. Por el 'yo no valgo para esto' a caerte, pero justo te llega la llamada para un curro... Evidentemente, alguna vez he tenido pensamientos más tristes, digamos, pero nunca jamás me he planteado dedicarme a otra cosa, porque soy feliz con lo que hago, me llena y creo que crezco mucho aprendiendo de todo lo que tengo alrededor. Ese es mi camino, está escrito.

"Soy bastante activa en redes, me gustan bastante, pero tengo que empezar a limpiar un poco, porque hay de todo"

Ahora las niñas sueñan con parecerse a usted, con imitarla, pero, en su caso, ¿a quién soñaba parecerse?Tengo muchas referentes mujeres en mi familia donde yo me reflejaba, la primera, obviamente mi madre, pero artísticamente... (piensa unos segundos) Es fuerte, pero, cuando salía en televisión algún personaje racializado, siempre decía: '¡yo soy eso!'. Es que había tan poco que siempre me conectaba con eso. Pero, si te tengo que dar algún nombre, sería Beyoncé. De pequeña he sido muy fan de su trabajo, me he visto todos los vídeos de ella y su forma de cantar, de actuar, de bailar, de todo me parece un regalo.

En el fondo, ¿sabía que iba a quedar en buena posición en Eurovisión?¡No teníamos ni idea! Yo estaba tan centrada en trabajar que no era consciente de todo el movimiento de alrededor. Obviamente, la magnitud es tal, que te llega inevitablemente, pero el foco era otro. Yo, cuando salí de ese escenario con mis bailarines, les miré y les dije: 'chicos, está hecho. Lo que ocurra a partir de ahora, para bien o para mal, no pasa nada'. Yo estaba en una nube con lo que había sucedido en el escenario, que había sido genial.

Chanel, durante la entrevista con '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Tiene en la cabeza algún artista que crea que sea ideal para Eurovisión?Hay muchos por ahí, pero siempre digo que quiero ver arte nuevo. Con eso me refiero a artistas emergentes, así que soy bastante abierta en eso. Si pienso nombres, me gusta Mónica Naranjo y Roko, que es una increíble artista y además es mi amiga.

CHANEL Actriz, cantante y bailarina. 28 de julio de 1991 (31 años). La Habana, Cuba. Con tres años, su familia se trasladó a España para instalarse en Olesa de Montserrat (Barcelona).1​ Desde los nueve años, recibió clases de canto y actuación y ballet. Después se trasladó a Madrid, donde comenzó su carrera como actriz, participando en musicales -'Mamma Mia!', 'Flashdance', 'El guardaespaldas' y 'El rey león' y series. Este año llegó su gran oportunidad y, tras ganar el Benidorm Fest, representó a España en Eurovisión con 'SloMo', donde obtuvo el tercer puesto con 459 puntos.