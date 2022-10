Tras su participación en GH 16 en 2015 y su reaparición en GH Dúo en 2019, Raquel Lozano había permanecido en un discreto segundo plano mediático hasta este verano, cuando se le relacionó con Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja. Sin embargo, todo eso ha cambiado, pues su relación ahora es más bien de tensión.

Así lo ha revelado la extremeña, la cual, tras entrar a Pesadilla en el Paraíso como concursante y compartir convivencia con el canario, ha dado una exclusiva en Lecturas en la que ha hablado sobre todo lo que este revuelo televisivo le ha causado.

"Me quedé sin trabajo por pasearme con Omar por las playas de Ibiza", asegura al citado medio. "Ganaba mucho en mi empresa, pero me dijeron que no me reincorporara por la repercusión mediática".

Su vínculo con Omar Sánchez parece estar más que roto, y ya no queda nada de esa ilusión del principio. "El ansia de televisión de Omar hizo que yo lo diera todo en la relación y que él me negara", declara. "Omar es una persona que me ilusionó, disfruté el verano con él, pero ahora mismo no lo conozco".

De hecho, el ex de Anabel Pantoja ha iniciado una relación con Marina Ruiz en el reality, algo en lo que ella no cree. "La relación de Omar y Marina me la creo por parte de ella, pero no por parte de Omar", defiende. "Ella me parece una chica estupenda y espero que no le pase factura. Mi problema es con él, no voy a atacar a la mujer".

Lo que tiene claro es que, por mucho que quieran enemistarla, no tiene mala relación con Anabel. "Me cae muy bien, la conozco desde hace años. Al fin y al cabo, a ella también le ha decepcionado Omar", cuenta Raquel Lozano.

"Entiendo que Omar caiga muy bien, pero todo lo que se decía de mí era mentira", sostiene, sobre la exposición mediática. "He recibido insultos a diario en redes. He tenido que ir al psicólogo".

La exconcursante de GH se ha abierto en canal en la entrevista con Lecturas y ha hablado también de una relación tóxica que tuvo en el pasado.

"Tuve una mala experiencia con una pareja. Me maltrataba", declara. "Esto no lo saben ni mi familia ni mis amigos. Sufría crisis de ansiedad y pensé que GH podía ser una vía de escape".