Laura Borràs, musa de los más hiperventilados y puros del realismo mágico independentista catalán, sabe, como saben muchos más, empezando por Waterloo y terminando por el presidente que dijo que ejercía de vicario, que, si es condenada por corrupción en el juicio que tiene que afrontar, su carrera política habrá terminado, aunque, si quieren que les sea sincero, en el mundo trumpista, los hechos no existen si se apartan o no coinciden con los deseos.

En fin, en el mundo donde no hay gnomos, su carrera política habría terminado. Y de ahí los nervios y las salidas de tono y las acusaciones grandilocuentes a “los aparatos represivos del Estado” para justificar lo que supuestamente se hizo mal.

El día que se publicó el informe demoledor sobre la actuación “intimidatoria” a periodistas de su más fiel escudero, diputado y vicepresidente de Junts, Francesc de Dalmases, citó de madrugada a Borges: “Vivimos descubriendo y olvidando esa dulce noche. Hay que mirarla bien. Puede ser la última”.

Curioso tuit, ¿verdad? La última noche… Umm, ¿de quién?, ¿de su escudero?, ¿de ella?, ¿dimitirán los dos?

Dimite sólo el escudero de sus responsabilidades orgánicas de partido, pero continuará como diputado, es decir, cobrando sueldo público"

No. Dimite sólo el escudero de sus responsabilidades orgánicas de partido, pero continuará como diputado, es decir, cobrando sueldo público. Y ella, la lideresa de los hiperventilados, ¿dimite por haber presionado a la autora del informe sobre las actividades de su escudero? No.

De verdad, da igual. Ya han hecho su trabajo. ¿Cuál es? Contribuir noche y día al cuanto peor, mejor. Hoy, ya están amortizados.

Sin los activistas hiperventilados es posible que su secretario general, Jordi Turull, dejara de hacer el ridículo intentando competir con frases muy subidas de tono para agradar a Waterloo. Es decir, es posible que Junts se moderase. Moderarse no significa renunciar a ningún objetivo. Lo único que significa es no vivir de estupideces, no vivir de engañar a los demás.