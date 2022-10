Semanas después de que surgieran los rumores, Alejandra Onieva ha decidido pronunciarse sobre su vínculo con el futbolista Iker Casillas, con el cual se la relacionó recientemente.

La actriz de 30 años, conocida por series como El secreto de Puente Viejo o Alta mar, ha acudido a La influencia, programa de radio de la COPE sobre influencers. Allí, recelosa de su vida privada, la intérprete ha evitado pronunciarse sobre la ruptura de su hermano, Íñigo Onieva, con Tamara Falcó.

Sobre lo que sí ha hablado es de su carrera profesional, en concreto sobre su nuevo proyecto, Las pelotaris, o sobre su época en Hollywood. "Ahí sí que te dan palos. Aprendí un montón. Se idealiza mucho y luego...", dijo sobre su etapa viviendo en Los Ángeles, cuando salía con el actor de Marvel Sebastian Stan.

Sin embargo, no solo ha hablado de trabajo, también se ha sincerado sobre cómo le afectan los clickbaits de los medios. Recientemente, el programa Socialité la ha relacionado con Iker Casillas, pero ella lo ha desmentido.

"Le conocí en un evento y la verdad es que he hablado con vosotros en este rato más que con él", ha asegurado Alejandra Onieva. "Es maravilloso y encantador, y me da pena por los titulares cebo que sufre".

Al parecer, se los relacionó poco después de conocerse en junio, en el viaje de una marca a Ibiza, pero no existiría tal romance, tal y como ella también desmintió a El Mundo. "Os digo una cosa: no sé de dónde sacáis la información. Yo le conocí en un evento y ya está. Pero no quiero seguir hablando de eso, que luego ponéis y ponéis titulares".