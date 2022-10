Inés Hernand 'localiza' el zulo de la escatológica anécdota que contó en 'La Resistencia'

Es probable que nadie vuelva a orinar en la calle después de escuchar la anécdota de Inés Hernand, pues no solo contó cuando a una amiga la multaron con 1.500 euros por hacerlo, sino de las terribles consecuencias que tuvo para ella.

"No es cívico, no está bien, está prohibido", avisó la cómica. Sin embargo, en unas Fiestas de la Paloma del barrio de La Latina (Madrid) lo hizo en una calle tranquila para que nadie la pillara.

Tras hacer el gesto de la sentadilla que hizo para orinar, continuó con su anécdota, en la cual no apareció ningún agente para multarla, sino una mujer aún más enfadada: "Me doy la vuelta y me encuentro a una pava roja de ira y me pega un guantazo".

La lluvia dorada de @InesRisotas



Moraleja de esta historia: Contenedores pic.twitter.com/xJ5QaOOIDL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 19, 2022

"¡Tú, guarra, que me has meado! Eso es de ahí es un semisótano y yo duermo ahí", le dijo la afectada. Entonces, Inés Hernand se echó las manos a la cabeza, tanto de vergüenza como de asombro. Aun así, supieron verle el lado humorístico: "Le hiciste la cascada", dijo Broncano. "La desperté con una lluvia dorada", dijo ella.

Pero ahora, Inés Hernand ha vuelto a hacer referencia a esta anécdota. En concreto, con una publicación de la cuenta de Twitter El Zulista, que comparte ofertas de venta y alquiler de casas de lo más extrañas. "En este fue", bromeó la cómica refiriéndose a ese zulo que habían compartido, un semisótano de 22 metros cuadrados que venden por 120.000 euros.