Kiko Hernández abandona el plató cuando 'Sálvame' empieza a hablar de sus hijas: "Esto no es ningún número, me voy a mi casa"

Kiko Hernández siempre suele jugar a favor de obra en Sálvame, y es quien lleva noticias o se enfrenta con entereza a algunos de los temas sobre él con impasibilidad. Sin embargo, este jueves fue muy diferente, pues, para él, el programa sobrepasó una línea roja: hablar de sus hijas.

El formato de Telecinco, que ha estado hablando recientemente de la última portada que protagonizó el tertuliano, donde se le veía junto a un compañero de su obra de teatro y se rumoreaba que podían estar juntos -algo que él negó-.

Pero el tema de Hernández llegó más allá y repasaron otras revistas, en concreto, una en la que posó con sus hijas, Abril y Jimena. En la imagen pixelaron sus caras, aun así, y aunque él decidió en su día protagonizar esta portada, le molestó que hablaran de ella en el programa y decidió abandonar el plató.

Al parecer, el exconcursante de GH había pedido al formato que no se hablase más de sus pequeñas, por lo que no gustó nada que esto sucediese. "Después de esa portada envié un comunicado para pedir respeto para ellas", dijo tras abandonar su puesto.

El director, David Valldeperas, le pidió que no se enfadase, pues habían borrado las caras, pero esa excusa a él no le valía: "En el comunicado pone que las fotos no se pueden emitir ni pixeladas, y ese deseo lo saben la dirección y el productor de La Fábrica de la Tele. Con lo cual, no hay nada más que decir".

Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros salieron a la calle con él para intentar convencerle, pero Kiko Hernández defendió que se sentía traicionado por el programa, con quien él era muy generoso.

"He entrado en todo, he sido generoso con el programa y he hablado todos los días. Podía no hablar como hacen otros colaboradores, pero si se toca un tema que me duele, digo 'hasta aquí, se acabó'", sostuvo. "Lo otro no me importa, esto sí. Hay límites que no paso".

"Esto no es ningún número, me voy a mi casa. Yo no hago lo de Anabel de irme y no irme. Si esto va a ocurrir otra vez quiero saberlo para saber si continúo o no continúo", exclamó, a modo de ultimátum.

Tras la publicidad, el tertuliano había vuelto a su puesto después de hablar con el director y llegar a un acuerdo. "El programa se compromete a no volver a sacar esa portada, porque te quiere y porque te protege. Ni esa portada ni ninguna de las fotos en las que ellas aparezcan. Es un compromiso del programa", comentó Adela González.

Después de aclararlo todo, Kiko Hernández contó que se arrepentía de esa portada: "Hay errores que se cometen en la vida y esa portada fue uno de ellos. Yo estaba tan contento y feliz que quería enseñárselas a todo el mundo, pero a los pocos meses me arrepentí de ello. No quiero ver aquí, en mi casa, donde me imagino que me quieren y me cuidan, ese error seis años después".

"Asumo que es un error mío porque yo hice esa portada en la que no se ven las caras de mis hijas, pero fue un error muy grande y no quiero ver esa portada", añadió.