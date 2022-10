Tamara Falcó explica su ausencia la semana pasada en 'El Hormiguero': "Me fui a Lourdes"

Tamara Falcó se ausentó la semana pasada de la tertulia de actualidad de El Hormiguero y no pudo debatir con Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Antes de que la marquesa de Griñón justificara este jueves el motivo por el que no había podido acudir al espacio de Antena 3, el presentador afirmó: "Has estado en el Santuario de Lourdes -Francia- vestida de enfermera...".

La madrileña le explicó que el traje que llevaba era el uniforme de la Hospitalidad de Lourdes (organización que se encarga de dar acogida a los peregrinos y cuidar sobre todo a los enfermos que acuden a pedir ayuda a la Virgen).

Para que los espectadores pudieran verlo, mostraron la portada de la revista ¡Hola! donde se podía ver a Falcó con un gesto serio: "La verdad es que es muy práctico. Es lo mismo que cuando estás en el cole, no tienes que pensarte lo que te vas a poner. Pero he tenido fotos mejores...", comentó.

IMÁGENES EXCLUSIVAS. Tamara Falcó peregrina a Lourdes: busca la paz en medio de la tormenta https://t.co/j7nluyeaht pic.twitter.com/7Z4RO8px0Q — Revista ¡HOLA! (@hola) October 19, 2022

Aunque, normalmente, el traje es prestado, no fue en el caso de la hija de Isabel Preysler: "Como soy muy tiquismiquis me lo he comprado. Lo importante es que conocí a gente fantástica en estos momentos tan difíciles", señaló.

"Pienso volver. Ha sido precioso, ha sido un descanso. Me ha encantado, ha sido muy bonita la experiencia", admitió Falcó, que también explicó su labor como voluntaria.

"No he tenido tanto contacto con los enfermos porque estaba cocinando, aunque preparé algunas bebidas y algunos montaditos. Hice lo que pude", aseguró.

Tras su ruptura con Íñigo Onieva, la madrileña ha buscado refugio en la fe: "Ha sido una experiencia preciosa, un descanso. En estos momentos difíciles ir al santuario de Lourdes ha sido precioso. Hay un río, un castillo, está la gruta... Se lo recomiendo a todo el mundo".