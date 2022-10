Entrevista

Silvia Abascal lleva treinta años dedicada a la interpretación, pero, a pesar del paso del tiempo, reconoce que ahora es menos seria y madura que, por ejemplo, cuando encarnó a la inolvidable Clara en Pepa y Pepe. Acaba de rodar Asombrosa Elisa, donde da vida a una mujer atormentada tras sufrir un traumático accidente…

¿Tanto marca el físico en su profesión?Sí, la primera apariencia condiciona. Si un director está buscando una yonqui, seguramente no piense en mí. Sin embargo, reivindico el poder transformador del actor y de las capacidades interpretativas más allá de una apariencia. Decir que no das el perfil es fácil, ¿puedes hacerme una prueba? En cualquier caso, debo reconocer que a lo largo de los treinta años de profesión, me siento muy afortunada por todos los trabajos desarrollados. He aprendido a moverme, a crear proyectos y no esperar a que suene el teléfono.

¿Llega a querer a los personajes que interpreta?Sí, porque no solo tienes que crear el personaje a partir de las líneas que aparecen en el guion, sino conocer quién es y cuáles son las circunstancias que la han llevado hasta el momento en el que se inicia el rodaje. Cuando hay un buen trabajo en ese sentido, se nota. En este caso, el personaje es una mujer muy sexual, empoderada que, de repente, se ve inmóvil, sin sentir en deseo de los hombres. Úrsula tiene muchas oscuridades, por eso agradezco que el director me haya dado la oportunidad de interpretarla y que no se haya dejado llevar por mi aparente perfil, por mis rasgos o físico dulce…

¿Queda en usted algo de aquella joven?De pequeña era mucho más seria y madura que ahora. Por circunstancias de la vida, desde pequeña me tocó ponerme en una posición madura y ahora creo que, por ejemplo, tengo más claro lo que realmente me importa y en lo que me quiero implicar.

Se convirtió en alguien muy popular gracias a Pepa y Pepe, ¿se puede morir de éxito?No, porque yo no siento que el público me haya encasillado en ese papel o que por la calle me llamen Clarita. Fue una serie que grabábamos en una semana, sin tener exteriores, sin contar con actores secundarios. Estoy muy agradecida porque me trajo muchas cosas buenas y fue transgresora en un momento en que todas las series que se emitían eran de color de rosa.

¿El talento no es suficiente?He conocido a muchas personas con un talento descomunal, pero que no trabajan y empiezan a ver minada su autoestima. Date cuenta de que dependemos del juicio de los demás, de la confianza que depositen en un momento determinado. Por suerte, no he tenido una crisis actoral nunca y creo que es fundamental creer en uno mismo para poder avanzar

Lucha por causas sociales, ¿debería ser una obligación para los personajes públicos?Independientemente de tu profesión, toca mojarse, pero siendo consciente de que cuando te mojas, sea con declaraciones o con acciones, puede haber consecuencias. En mi caso me he implicado mucho desde la acción, pisando el terreno, no con un vídeo o con un hashtag…

¿No le parece que ahora hay mucha pose en las redes sociales?Sin duda alguna. Hay tal demanda de vídeos, de mensajes… Yo no me siento productiva haciéndolo así, es algo que no va conmigo. Si se puede conocer la realidad, hay que viajar hasta ella y, cuando la has visto, puedes hablar. Para muchas personas esta moda de subir videos o grabar mensajes es mucho más cómodo, pero a mí me da una pereza soberana. No me gusta figurar.

En 2011 sufrió un derrame cerebral, ¿hay algo positivo de un trance tan difícil?

En mi caso sí he encontrado rasgos positivos, sobre todo por cómo me enfrenté a ello y el aprendizaje que saqué de aquella época. No siento que el derrame cerebral me haya cambiado o que haya transformado mis valores, pero sí es cierto que ahora estoy conectada a la fragilidad de la vida. Un impacto similar te hace ser más consciente del momento presente y hace que lo disfrutes todo de otra manera. En cualquier caso, ojalá nadie tuviera que pasar por algo así.



Imagino que las secuelas no solo son físicas…

Depende de cómo transites por ello. Si estás en un lugar consciente, despierto puedes verlo desde otra perspectiva. Pero sí, un derrame cerebral es un viaje que ocupa terrenos mentales, físicos y emocionales. Sobrevivir es una cura de humildad.

Y, después de todo, ¿es una mujer feliz?Sí, aunque soy consciente de que la felicidad no es un estado permanente. Estoy en un momento de despertar y sentir mucho agradecimiento. Tengo mucha ilusión puesta en cada latido, en cada paso. Mi vida personal está bien, tengo salud y soy de las que piensa que hay que saborear los buenos momentos sin pensar en lo que puede o no puede venir después.