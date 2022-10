El motivo por el que Camila Cabello se quitó su 'app' de citas tras hacer 'match'

Hoy por hoy tiene pareja: Austin Kevitch, uno de los fundadores de Lox Club, una aplicación de citas que en un principio era solo para judíos pudientes y que ahora es para personas con "estándares ridículamente altos", por lo que es utilizada por una gran cantidad de celebrities para no codearse con gente ajena a la jet set. Camila Cabello, sin embargo, antes había optado por otra, más común, si bien no dio el resultado esperado.

En una reciente entrevista que le concedió a la revista Elle, la cantante de 25 años confesaba que tras su ruptura en noviembre de 2021 con Shawn Mendes inició una etapa de su vida que le gusta denominar como experimental, porque así se sintió ella tanto en lo profesional como en lo personal.

En este último aspecto, de hecho, se sintió preparada muy pronto para conocer gente nueva y con ganas de conocer a alguien nuevo y darle otra oportunidad al amor si este se presentaba en la forma de la persona correcta. Pero, tal y como le ha contado a Drew Barrymore en su programa, le pudo el miedo y no dudó en borrar la aplicación que tenía para ello en cuanto hizo match y le enviaron su primer mensaje.

"Estuve en una aplicación de citas durante 24 horas y luego me fui. El primer chico que me envió un mensaje era un aspirante a cantautor de Nashville y me sentí rara porque pensé que podría estar utilizándome. ¿Tiene sentido lo que digo?", ha asegurado Cabello, que no se fiaba de que ese chico no quisiese utilizar su fama para impulsar su carrera. "La verdad es que no puedes conocer sus auténticas intenciones", ha afirmado.

Según ha explicado Cabello, ella prefiere una forma más tradicional, que consiste básicamente en que sean sus amistades quienes hagan antes un trabajo de campo. "Cuando estás intentando hacer nuevos amigos, lo que al final vas a conocer son chicos que ya han sido estudiados y evaluados por tus amistades, lo cual es perfecto", ha opinado.

Hace poco, Camila Cabello y Austin Kevitch eran fotografiados dándose la mano y besándose tras tomar un café en Los Ángeles, lo cual confirmaba su relación.