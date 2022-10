Aitana y Miguel Bernardeau revelan cómo se conocieron: "Fui un poco infantil"

Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña iniciaron su relación hace tres años y, desde entonces, se han vuelto inseparables. Hace un tiempo tuvieron que hacer frente a los rumores de su supuesta crisis de pareja, pero ahora celebran su amor ofreciendo sus primeras declaraciones juntos.

El actor, de 25 años, y la cantante, de 23, han posado juntos para un reportaje en Vanity Fair a propósito de La última, la nueva serie de Disney+ que ambos protagonizan, y, de paso, han contado cómo se conocieron.

La artista fue la que dio el paso a través de Instagram. "Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería", avanza en la entrevista. Y, afortunadamente, los planes le salieron bien.

"Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: 'Muchas gracias'. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más", añade. Unas palabras que el rostro de la popular serie de Netflix matiza con seguridad: "Creo que la vida nos juntó".

Ahora, casualmente, suman fuerzas como intérpretes, y definen esta experiencia como algo "precioso". "Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto. No pensé que me iba a pasar", llega a confesar el hijo de la actriz Ana Duato.