Entre el salvajismo y la civilización, entre el orden y el desorden, hay una línea muy, pero que muy fina: la policía.

Me refiero, claro está, a la policía democrática, la que actúa de acuerdo con los procedimientos que emanan del estado de derecho y que, por consiguiente, si hay mala praxis en sus actuaciones, son sancionados. Y si no fuera suficiente, lo hará la justicia.

Lo peor que se puede decir de una policía no es que algunos de sus efectivos hayan cometido delitos. Al fin y al cabo, sus miembros son humanos como todos.

No, lo peor que se puede decir de una policía es que sea una policía política. Es decir, que no estaría para salvaguardar el bien común, para promover el bienestar de los ciudadanos garantizando sus derechos y libertades, sino para satisfacer los intereses y objetivos que pueda tener un partido político o grupo de poder, como pasa en las dictaduras.

Desde la creación de los Mossos d’Esquadra, la policía integral de Cataluña, algunos no han cesado en su empeño de menoscabarla, desprestigiarla y, algunas veces, calumniarla. Algunos lo han hecho y continúan haciéndolo porque su concepción de España no es la que garantiza hoy la Constitución; otros, porque su estrategia para llegar al poder pasa por arrasarlo todo; y algunos otros, también, con ayudas mediáticas, porque hoy ya no son lo que habían sido y estarían en modo ajuste de cuentas.

Con todo, los Mossos y sus responsables políticos deberían entender que un comisario jefe distinto cada año desde hace cinco, no es lo mejor que se pueda desear a ninguna institución ni mucho menos a la policía.

Tampoco ayuda a la lucha para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres que la necesidad más que objetiva de que una mujer llegue como comisaria altamente capacitada a ser la número uno de la policía catalana sea la espoleta que ha ocasionado esta nueva crisis en el cuerpo.