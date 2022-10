María Pombo ha celebrado su 28 cumpleaños por lo alto con una divertida gymkana y una fiesta sorpresa: "Soy muy afortunada"

María Pombo aún está intentando recuperarse del increíble día de cumpleaños que ha tenido este pasado lunes 17 de octubre. La influencer estuvo rodeada de familiares y amigos que se aseguraron de que tuviera una de las mejores fiestas de su vida.

La influencer ha cumplido 28 años en un momento estelar de su vida y su carrera. Casada con Pablo Castellano y madre de su hijo Martín, su marca de ropa también va viento en popa. Por eso, era la ocasión perfecta para celebrarlo.

Sus hermanas Marta y Lucía se encargaron de organizar todo para que María disfrutara como una enana corriendo de sorpresa en sorpresa. La tarde comenzó con una gymkana.

La modelo fue de un domicilio a otro, sobrepasando todo tipo de obstáculos, hasta llegar al restaurante de su padre en Madrid, donde la esperaban para una sorpresa todos sus amigos y el resto de familiares. Entre los invitados también estaban Laura Escanes o Laura Matamoros.

En una publicación que ha compartido en Instagram no ha dudado en agradecerles a todos la implicación: "Los 28 no los voy a olvidar nunca, no tengo palabras para describir mi felicidad".

"Un desayuno en familia, una comida con mi persona favorita, Pablo Castellano, una gymkhana con los mejores y una fiesta sorpresa con mi familia: fortuna infinita", ha resumido.

En la resaca de la gran fiesta, Pombo aún tiene mucho que revelar, pues uno de los vídeos compartidos se ve una gran sorpresa ante el regalo de su marido, pero aún no ha explicado de que se trata.