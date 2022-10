Hace unos días en Todo es mentira se desveló la incorporación de Mariló Montero a su plantilla para sustituir a Marta Flich durante su baja por maternidad.

La periodista ha aparecido durante la tarde del lunes en el plató de En boca de todos para hablar de su nuevo trabajo. "Vengo a elegir silla", ha expresado nada más entrar en plató, a lo que ha añadido que "hay mucho hombre y poca mujer".

Para ofrecer una carta de presentación de la nueva colaboradora, Diego Losada le ha preguntado en directo que si teme que le hagan la pregunta que ella le hizo a Anne Igartiburu: "¿Estás oxidada?".

"Les diré que no, obviamente, estoy para comerme", responde con picardía, a lo que añade ya más seria: "No lo estoy porque no he dejado nunca de trabajar. Soy una fija discontinua de la televisión".

Cuando la noticia salió, Mariló Montero comentó que Todo es mentira es uno de sus programas de información de referencia: "Reconozco que en sus inicios me costó entender el humor tan directo frente a la noticia pura y dura, pero ahora considero que esa acidez es un reclamo necesario".

Asimismo, aseguró que para ella va a ser "un honor trabajar con Risto" y que afronta esta nueva etapa profesional "con un maduro entusiasmo y con sabor adolescente". "Espero aprender mucho de un formato que es novedoso para mí y al que intentaré aportar lo inevitable: mi propia personalidad", añade.