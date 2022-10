Los tiempos cambian y, afortunadamente, algunas costumbres e ideas de la sociedad, también. Sin embargo, hay ocasiones en las que se hace viral el discurso que alguien pronunció en el pasado y que, curiosamente, coincide bastante con una idea generalizada que hay hoy en día.

Es el caso de una joven que se presentó a Supermodelo 2007, edición del reality de Cuatro en el que participó Alba Carrillo. En concreto, esta chica no superó el casting y no llegó a entrar en el concurso, pero parece que se fue más contenta al no haber sido aceptada.

En Twitter, muchos son los usuarios que han compartido este vídeo y han aplaudido las palabras de la protagonista, que fue rechazada por Cristina Rodríguez y el resto de jueces.

ella llegó, les hundió y se fue 👑 pic.twitter.com/v83FEhDcKQ — F. (@cruelfns) October 16, 2022

"¿Por qué te pones un sujetador [transparente] para que no se te vea si se te ve?", le preguntó la famosa estilista. "Porque se ve menos y a mí me gusta", le contestó, sin lograr convencerla.

"He venido al casting de un programa para ser modelo. Mientras no lo sea, puedo vestirme como yo quiera y puedo aceptar críticas constructivas y no destructivas", respondió tajantemente.

"No consentimos que nadie hable como tú estás hablando", rebatió Rodríguez. "Como aún no estoy dentro, aún tengo el derecho de hablar y decir lo que me dé la gana", volvió a contestar.

"Lo que no aceptamos para un programa de convivencia de tres meses es el egocentrismo, la soberbia y, sobre todo, la manía persecutoria de que todo el mundo es malo menos uno mismo", le echó en cara la diseñadora.

"¿Te has sentido bien haciendo que quede como si fuese una mala persona? Te lo pregunto porque, para llevar una fusta de juguete y subirse en plan soberbio, hace falta mucho más que llevar una camisa puesta", respondió la aspirante.

"No me conoces de nada, no conoces nada de mi vida, nada de mi pasado ni nada de mi futuro", continuó diciéndoles. "Vosotros sois los que venís aquí a romper los sueños de las crías y dejarlas llorando en el baño, no yo. Así que si alguien tiene que hablar de soberbia, de prepotencia y de egocentrismo, no voy a ser yo la que me crea que soy así".