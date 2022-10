Este sábado, el mago Arsenio Puro, de 46 años, falleció tras sufrir un infarto y desplomarse sobre el escenario en plena actuación en la sala Houdini, donde llevaba 25 años trabajando.

Los hechos comenzaron a eso de las 21.53 horas, cuando se produjo una llamada a emergencias alertando de que había una persona con un posible infarto en la sala Houdini.

Apenas uno o dos minutos después se personaron dos agentes de la Policía Municipal que bajaron hasta la planta -2, donde estaba teniendo lugar el show y que ya estaba prácticamente vacía de público.

Tan solo quedaba personal de la sala y un militar de rango soldado, que junto a su pareja habían acudido a ver el espectáculo, y que intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar al mago, unas tareas en las que fue relevado por los agentes.

Todo comenzó cuando ya iniciado el pase Arsenio Puro comenzó a hacer silencios, hasta que no dijo nada más, se recostó sobre un lado primero y acabó por tumbarse boca arriba en una de las salidas cercanas, entre el escenario y los camerinos, de forma que desde el público sólo podían verse parcialmente las piernas del fallecido.

Los síntomas del infarto se hicieron evidentes, pero en los primeros momentos el público pensó que podía tratarse de parte de show, según los testigos presenciales. No así el personal de la sala, que conocía el espectáculo y que al grito de "no está bien, no está bien", alertaron de lo que estaba ocurriendo.

Fue entonces cuando el soldado comenzó a intentar reanimarle. Poco después llegó la policía y tras varios minutos más tratando de reanimarle, pero ya sin constantes vitales, se personó el Samur, que no pudo hacer nada por salvarle la vida, por lo que iniciaron lo que se conoce con un 'código 9', o lo que es lo mismo, el protocolo de donación de órganos.

Se avisó a la familia desde el primer momento por parte de los psicólogos del Samur, por lo que en la sala se personó la mujer del fallecido acompañada de dos amigas, para posteriormente ser traslada al Hospital 12 de octubre, a donde también se llevó el cuerpo del fallecido.