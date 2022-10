Tania Déniz, la concursante canaria de La isla de las tentaciones, está en boca de todos. Y no solo por sus idas y venidas con Samuel, su pareja en el reality, sino por algo que supuestamente ha ocurrido lejos de las cámaras.

Según destapó Jordi Martín en Socialité, la canaria habría tenido una relación, esporádica, eso sí, con el exjugador de la UD Las Palmas y actualmente en el FC Barcelona Pedri González.

Según contó el paparazzi, "esta relación o romance se inició hace un mes, han tenido una noche de amor".

Es decir, que entre los dos, y siempre según el relato del comunicador, a sus acciones en redes -se siguen en Instagram-, habría que sumar un encuentro esporádico que habría hecho que su relación avanzara.

Según Martín, Tania y Pedri "no están quedando, se han visto de manera esporádica". Además, también contó la reacción del futbolista al enterarse de que esto iba a salir a la luz. "Pedri sabía que Socialité iba a sacar esta exclusiva y me ha dicho que le daba igual. Así es como me lo ha confirmado", desveló el fotógrafo.

Además, siempre según su información, "la misma noche que se lía con Pedri, quedó también con Samuel", aunque, según Martín, Tania y el jugador "se siguen mensajeando".