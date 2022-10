¿Cuántas veces hemos conectado el GPS en nuestros teléfonos móviles para llegar a un destino? ¿Cuántas veces nos ha sacado de quicio la vocecilla que, en ocasiones, nos envía a lugares por los que no podemos circular en coche y terminamos metiéndonos en un lío?

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Nikki García, la joven que se encarga de poner voz a, entre otros personajes, el GPS de nuestros smartphones. Nikki ha destacado que lo siente por aquellas personas que se han perdido debido a las indicaciones a las que pone voz.

De la misma manera, Nikki ha comentado el vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en los últimos días. En él, la joven aparece junto a la también dobladora Susana Ballesteros, quien también pone voz a Google. En el vídeo, ambas mantienen una discusión utilizando las voces que emplean en sus doblajes.

Cuando @nikkigarcia_es, la voz de “Alexa”, y @SucoVoiceOvers, la voz de “Google Maps”, se encuentran. pic.twitter.com/FHa7BTR0mD — Faustino Felix (@FaustinoFelix) October 11, 2022

Nikki, además, ha señalado que no solo pone voz al GPS de Google, sino que también trabaja como dobladora de personajes de televisión. Así, ha destacado que es ella quien pone voz a Jasmín, de Aladdín, y que también canta las canciones de la princesa en la película de animación.

De la misma manera, García ha recordado un "episodio divertido" que le ocurrió: "Un día, fui a pedir un cubo de palomitas. Solo dije que quería palomitas y el chico que me atendió levantó la vista y me dijo 'eres la voz de Jasmín'. Me quedé sorprendida porque apenas había hablado". Además, Nikki ha señalado que "las voces de teleñeco" son sus favoritas.