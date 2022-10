Así fue el recorrido de Laura Rubio, novia de Pablo López, en 'La Voz 2017', donde fue alumna del cantante

Hace unos días que la revista ¡Hola! publicó en exclusiva unas fotografías del cantante Pablo López besándose con Laura Rubio, la que fue su alumna en La Voz 2017. Todo parece indicar que la relación comenzó, al menos, a principios de 2021, puesto que por esas fechas también se mostraron imágenes de los dos por Sevilla.

Los enamorados se conocieron hace ya cinco años, cuando ella intentó hacerse un hueco en la industria musical a partir del talent show, emitido por aquel entonces en Telecinco. En él tuvo un amplio recorrido, hasta que fue eliminada en las semifinales.

La joven, que se presentó con 25 años cuando trabajaba en una frutería, debutó en el programa cantando You are so beautiful, tema con el que se ganó el cariño de los cuatro coaches. Curiosamente, el último en girarse fue Pablo López, al que más tarde elegiría ella para formar parte de su equipo.

En las batallas, la malagueña se enfrentó a Elsa Formisano compartiendo escenario. Las concursantes cantaron Tainted love, de Soft Cell, mientras López observaba con atención. "Laura tú eras de Málaga, ahora eres del mundo y quiero que recorras el mundo conmigo", anunció el cantante, en la que pudo ser su primera declaración a su actual chica.

En el Último asalto, Rubio se ganó la admiración y las buenas palabras del artista con una gran puesta en escena de Back to black, de Amy Winehouse. De nuevo, Pablo se deshizo en elogios hacia ella: "Yo me acabo de dar cuenta porque me fui de Málaga… Yo me fui huyendo de ti".

Esa actuación permitió que Laura accediese a los directos, donde volvió a conquistar al público y los coaches con With a little help from my friends, tema de un mítico grupo como Los Beatles. La concursante supo cómo enfrentarse perfectamente a todo lo que supone una actuación en directo.

Pablo López le otorgó el mayor porcentaje, lo que estaba ya casi dado por supuesto, y la llevó hasta las semifinales. En ellas, Rubio volvió a impresionar, esta vez con Human de Rag’n’Bone. Sin embargo, no fue suficiente para alcanzar la final.