El peor momento de Kaley Cuoco: estuvo a punto de perder una pierna al caer de un caballo

Hace tan solo unas horas desde que Kaley Cuoco anunció que, a sus 36 años, está esperando su primer hijo junto a su novio, Tom Pelphrey. Aunque ahora todo es felicidad, lo cierto es que no siempre ha sido así para la actriz, puesto que tuvo un duro episodio que casi le deja sin una pierna.

En 2010, la intérprete se encontraba montando a caballo en un rancho de Los Ángeles cuando, tras un susto, cayó. Inmediatamente, el animal hizo lo mismo, pero sobre la pierna izquierda de Cuoco, lo que le ocasionó importantes problemas.

Tal y como le contó Chuk Lorre, creador de Big Bang Theory, a Jessica Radliff para el libro sobre la serie, Kaley tuvo que ser trasladada al hospital con graves lesiones: "Ese fue el momento más oscuro y aterrador de los doce años de la serie. Kaley podría haber perdido la pierna. Fue una serie de milagros lo que nos permitió superar eso y que ella resultara ilesa".

Uno de sus compañeros también aseguró que "estaban hablando de amputarle la pierna, lo que fue devastador". Las lesiones provocaron que los médicos creyesen que no podría caminar en meses, pero finalmente no fue así gracias a una bota.

El encargado de tratar a Couco fue el doctor Stephen Lombardo, de la Clínica Ortopédica Kerlan Jobe de Medicina Deportiva del Cedars-Sinai. "Fue una intervención absolutamente milagrosa que me encontrara con el doctor Steve. Cada vez que le veo, le digo: '¡gracias! ¡Has salvado a Kaley! En un nivel menor, ¡has salvado The Big Bang Theory!'", asegura Lorre.

En el libro, tal y como muestra la revista People, la actriz asegura que tiene muy mal recuerdo de aquello. "Antes de entrar en el quirófano, me hicieron firmar algo que decía: 'no sabremos el resultado hasta que entremos y veamos la pierna. Podríamos salir sin ella'. No era el caso, obviamente, pero tuve que firmar la autorización", afirma.