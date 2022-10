Britney Spears se borra Instagram tras destapar más abusos que sufrió de su padre

Normalmente, su modus operandi era que escribía algún post bastante incriminatorio contra alguien de su familia y luego, una vez sus seguidores ya lo habían leído, hecho capturas de pantalla y se había compartido en diversos medios, Britney Spears borraba la publicación y continuaba con su vida. Pero su última decisión ha sido algo más radical: se ha quitado directamente Instagram, donde tenía cerca de 40 millones de fans.

Lo último que la Princesa del Pop había subido era un exabrupto contra James Spears, su padre, al que acusaba de haberla sometido, dentro de los 13 años que duró su tutela, a algunas situaciones y tratos denigrantes, y otra contra su madre, a la que acusaba de haberle pegado por salir de marcha. Tras ello, la autora de Toxic, que se había cambiado el nombre en la red social por Channel 8, como si ella misma fuera todo un canal de noticias, ha borrado su cuenta.

"¿Por qué tú y tu familia estuvisteis de acuerdo y me tratasteis como a un maldito perro? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué ocultáis?", comenzaba el post dirigido a su padre, en la que habla sobre cómo era incapaz de sentir nada durante su tutela porque su padre le comió la cabeza, diciéndole siempre que estaba "gorda" y que le quedaba mucho trabajo por delante si quería estar como su novio "perfecto" y que, por si fura poco, James siempre estaba en casa "borracho".

"¡Responde, padre omnipotente, si quieres sentarme de nuevo durante cuatro meses, exponiendo mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchan como a un perro, intimidándome con sus preguntas!", ha rememorado Britney sobre una época internada que vivió.

"Vamos, papá, dime si le harías lo mismo a tus nietas Maddie e Ivy [hijas de Jamie Lynn y sobrinas de Britney], si las sentarías 10 horas en una silla mientras le joden la cabeza ¡durante cuatro meses!", asegura.

Ha añadido que no le permitían salir del centro a pesar de que ella no había hecho nada malo, por lo que no duda en agregar: "Cada mañana al despertarme y cada noche antes de irme a dormir le pido a Dios que te dé solo 5 minutos del dolor que yo sentí en ese lugar durante 4 meses. ¡Le pido que te quemes en el infierno! ¡Lo siento, hijo de puta!".

MEDIANTE UN POSTEO DE INSTAGRAM BRITNEY VUELVE A DEFENESTRAR A SU PADRE.#britneyspears pic.twitter.com/MrKLCWF5SR — StrongerBritney (@StrongerBritne1) October 11, 2022

Asimismo, la cantante también ha rememorado que "la primera vez" que se llevó "una bofetada". "Fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa. Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, había estado de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré".

"Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien. Supongo que nunca lo sabré", terminaba, antes de cerrarse la cuenta de Instagram.