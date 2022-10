La Pelopony carga contra su productor después de mandar con retraso su maqueta al Benidorm Fest: "Por tu poca profesionalidad"

Hace unos días que La Pelopony, algo desesperada, lanzó una petición al Benidorm Fest para que le permitiesen oficializar su candidatura a pesar de que el plazo de entrega ya había finalizado. La artista suplicó a la organización que la incluyeran en la lista de participantes alegando que su productor había estado enfermo, motivo por el que habían llegado tarde a la fecha.

Sin embargo, horas más tarde, ha estallado en las redes sociales contra su compañero, del que también ha querido despedirse. "En agosto le perjuré que estuviera pendiente de las fechas por Facetime. Las leyó delante mía. Yo me encargaba de todo. Bailarines, modista, coreografía, fotos, grabación en el estudio con mi Octavio. Él solo tenía que hacer dos cosas: montar la voz y enviarlo al casting", comienza diciendo en un peculiar comunicado en Instagram.

Además, asegura que de haber cumplido con su deber, "él tendría gratis una promo de la ostia". Sin embargo, a pesar de que ella ha hecho todo lo que ha podido, no puede cumplir su sueño. "He perdido esta oportunidad por tu tardía y tu poca profesionalidad", ha asegurado.

Aunque asegura que le ha querido "con locura", le manda un duro mensaje: "Cuando has tenido que rendir es cuando has flaqueado. Ya nada importa. Como tú escribiste, ya es tarde. Estoy cansada de ir detrás, de regañarte para que no tardes cuatro meses en entregarme la maqueta, de que la parte de productor la termines a tiempo".

Su decepción ha sido tal que ha roto su unión con el productor: "Te he dado tantas oportunidades y he estado tanto detrás tuya tantas veces (...) Aquí se separan nuestros caminos. No sé qué será de mí. Solo sé que no trabajaré más con personas que no saben ni disculparse...".