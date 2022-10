Álex juega con la mente de Risto en 'Got Talent' y se lleva su pase de oro

Álex Ruiz, de 20 años, se ha presentado a ‘Got talent’ para mezclar el mentalismo con las matemáticas y para ello ha llevado habichuelas al programa: “Desde pequeñito siempre me han gustado las matemáticas, esta noche os vengo a hablar de la capacidad de estimación”. Y tanto que lo ha hecho, que ha dejado a todos alucinados y a Risto Mejide apretando el botón de oro.

El joven ha empezado con un bol lleno de botones y ha pedido que Paula Echeverría y Dani Martínez cojan un montoncito en la mano y, por el oído, el participante ha querido estimar el número de botones que tienen entre los dos, con tan solo escuchar el ruido que hacen al tirarlos a la vez. “Me atrevería a decir que hay 21”, clavando así el número que tenían entre los dos.

Tras esto, ha contado con Risto para que pueda hacer lo mismo que ha hecho él: “He descubierto un método para que cualquier persona pueda hacerlo en 30 segundos”. Y es que el miembro del jurado ha tenido que adivinar el número exacto de habichuelas que hay en un gran bote. “Tienes que dejar la mente en blanco y en el momento que diga ya, te vendrá un número de tres cifras, el que te venga lo dices en alto”.

El desafío del participante a Risto de mentalismo y matemáticas

363 ha sido el número que ha dicho el periodista. Álex le ha señalado que, en el bote, durante todo el número, ha habido una cinta roja, donde al tirar se ha descubierto que está escrito el número 362, solo le ha faltado una para adivinar el número de habichuelas. Pero todo no se ha quedado ahí, una habichuela ha estado escondida también durante el número, siendo así correcto el número exacto el que ha dado Risto.

“Impresionante”, ha dicho el miembro del jurado con la cara de sorpresa y es que, no se podía creer lo que ha podido ver en esta actuación: “Estoy flipando”. Dani Martínez ha querido recalcar el número tan espectacular que ha llevado a cabo y es que ha dejado “sin palabras” a Paula Echevarría. Y es que Risto no ha dejado ni valorar a Edurne, ante la sorpresa de todos, ha decidido dar su ‘Pase de oro’ individual para que Álex pase directamente a semifinales: “No me lo creo”.