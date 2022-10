carolina iglesias: lo siento estamos aprendiendo deconstrucción etc etc ☹️☹️☹️☹️



also carolina iglesias: ♥️🤪♥️🤪♥️ chistes tránsfobos de mi amigo el aliade en mi programita de humor no me hago responsable eh 🤪♥️🤪♥️🤪♥️