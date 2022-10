¡La nueva fiesta de los descuentos de Amazon ya está aquí! Su Prime Day otoñal se celebra los días 11 y 12 de octubre como antesala del Black Friday. Eso sí, a las ofertas de este evento, también llamado Prime Early Access Sale, en inglés, solo podrán acceder los miembros Prime, un servicio que, si no lo has probado, te ofrece 30 días de prueba gratuitos. ¿No te parece que es un buen momento para aprovechar todas sus ventajas? En 20deCompras ya tenemos nuestras apuestas sobre aquellos artículos que estarán de oferta en el marketplace y, para que no se te pase ni un solo chollo, en nuestro minuto a minuto encontrarás todas las promociones actualizadas durante toda la jornada. ¿Te quedas con nosotros para conseguir los mejores descuentos?

Placeholder mam module Prime Day Amazon 2022, en directo: última hora de las mejores ofertas en España, descuentos, precios y marcas

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.