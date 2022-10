Brooklyn Beckham y Nicola Peltz aumentan la familia con un ¿cordero?

Un extraño nombre, pero que según sus dueños (e incluso algunos fans así se lo han reconocido a través de las redes sociales) le viene pintiparado y como anillo al dedo. Brooklyn Beckham y Nicola Peltz han aumentado su familia con la adopción de un perrito al que de forma curiosa lo han bautizado como Lamb, que significa Cordero en castellano.

Bien cierto es que recientemente el primogénito de David y Victoria Beckham reconocía, en una entrevista con Entertainment Tonight, que está deseando ser padre y que desea formar una familia numerosa ("Estoy dispuesto a tener como 10 hijos", afirmó, contando con adoptar a algunos de ellos), pero que por supuesto esperará a que su esposa esté preparada.

Es por ello que por ahora la única forma de aumentarla sea con el tercer perro en la casa, al que han puesto tan ingenioso nombre seguramente por su parecido con dicho animal (ese pelo blanco y esponjoso). "Nuevo miembro en la familia: os presento a Lamb", era el escueto mensaje de Brooklyn con una fotografía junto a los otros dos perros que tienen, mientras que la modelo de 27 años hacía un alegato a favor de la adopción.

"Hemos adoptado a nuestro nuevo bebé hoy y le hemos puesto de nombre Lamb. ¡Es el ángel más lindo! Es un día duro para mí porque es el cumpleaños de Gina [en referencia a su abuela, fallecida hace un par de años] y no puedo abrazarla pero siento que ella me ha enviado a Lamb. Estoy tan agradecida. Por favor, adoptad o acoged si podéis, el amor que trae a tu familia no tiene comparación", ha escrito Nicola, quien tras la Semana de la Moda de París se teñía de morena y se decoloraba las cejas.

Unos días en la capital gala que, por lo visto, ha servido para limar asperezas con su suegra ante el avance de los rumores de que no se llevan nada bien. El gesto que tuvo Victoria de invitar a los recién casados a su desfile ha servido y la familia se reunión al completo, lo que fue la ocasión perfecta para que la diseñadora declarase públicamente que adora a su nuera.

"Os quiero a todos tanto", escribió Victoria junto a una serie de fotografías que comenzaban con la de todos los miembros de su familia arropándola (ella, David, sus cuatro hijos y Nicola), así como pasando algunas imágenes dentro de la propia publicación había una instantánea expresamente dedicada a ellos.