Anabel Pantoja, muy dolida ante los ataques de Omar Sánchez: "No es la persona de la que me enamoré"

Anabel Pantoja se siente muy dolida con su exmarido. Aunque respeta que Omar es libre para conceder entrevistas, lo cierto es que la sobrinísima no se ha tomado nada bien que el que fuera su pareja durante cuatro años haya visitado el plató del 'Deluxe' para hablar de sus intimidades con ella.

Anabel no comprende que Omar contase delante de toda España que antes de su partida a Honduras mantuvieron relaciones sexuales: "Te miento si te digo que no me molestó, esas son cosas que forman parte de nuestra intimidad y que yo me hubiera guardado, yo era una persona libre y podía hacer lo que me diera la gana".

Anabel no reconoce a la persona de la que se enamoró hace cuatro años en el chico que ahora ve en 'Pesadilla en El Paraíso': "Yo cuando me fui hacia Honduras dejé aquí al negro, cuando regreso lo que encuentro es al terror de las nenas". Anabel no comprende que su exmarido, el que tantas veces le dijo que odiaba el mundo televisivo, ahora se dedique a ganar dinero a costa de vender su vida privada.

Por si fuera poco, Kiko Matamoros ha echado más leña al fuego diciéndole a Anabel Pantoja que Omar Sánchez no es el corderito que ha intentado mostrar: "No tienes que protegerle de ningún mundo porque él sabe perfectamente dónde se mete, tiene dos versiones sobre ti, una la que él te muestra a la cara y otra la que va contando por detrás".