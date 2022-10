Albiach, de En Comú Podem, apuesta por una mayoría progresista tras la salida de Junts

La líder de En Común Podem, Jéssica Albiach, ha sido una de las primeras personalidades políticas en posicionarse ante el resultado de las votaciones de la militancia de Junts, que han decidido que su formación salga del Govern. A través de un tuit, Albiach ha manifestado que "Dos años perdidos y un gobierno roto, en medio de una crisis económica, nunca es buena noticia". A continuación, la representante del los Comunes ha asegurado que "La ciudadanía necesita gobiernos fuertes y estables. A partir de hoy se abre una nueva oportunidad de poner a Catalunya en marcha con una mayoría progresista", en lo que parece una más que evidente voluntad de negociación para encarrillar algún tipo de gobierno tras la ruptura del actual.

Dos anys perduts i un govern trencat, enmig d'una crisi econòmica, mai és una bona notícia.



La ciutadania necessita governs forts i estables. A partir d’avui s'obre una nova oportunitat de posar Catalunya en marxa amb una majoria progressista. — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) October 7, 2022

En Comú Podem es una de las dos patas que pueden servir para que Esquerra pueda seguir gobernando, en solitario o con nuevos socios. La otra, es el PSC. En ese aspecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de las reacciones más tempranas al resultado de la consulta, ha remarcado también la necesidad de estabilidad. Preguntado entonces sobre si el PSC iba a ofrecer algún tipo de pacto, Sánchez ha afirmado que ese aspecto corresponde a Salvador Illa.

De momento, la única reacción del líder de los socialistas catalanes ha siso convocar para el próximo lunes una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva para abordar la salida de Junts del Govern y la "grave situación abierta" en Catalunya.

Otras reacciones remarcables son la del ex-presidente de la Generalitat, Quim Torra, cercano al entorno de Carles Puigdemont y partidario de romper con Esquerra en el ejecutivo, que en un tuit ha dado la "enhorabuena" a Junts por el resultado.

La meva enhorabona https://t.co/016DJ9fVBX — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 7, 2022

El diputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, que se había mostrado con firmeza a favor de abandonar el Govern, ha afirmado en Twitter que la votación e hoy ha sido un "Gran ejercicio de radicalidad democrática con una extraordinaria participación". A continuación ha asegurado que "Empieza un nuevo ciclo en Cataluña".

Gran exercici de radicalitat democràtica amb una participació extraordinària.



Comença un nou cicle a Catalunya.



Ara a remar tots JUNTS !! pic.twitter.com/zWIWZMPmCA — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) October 7, 2022

Por su parte, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, que ha destacado la democracia interna de su partido y ha compartido que ha sido un "honor" haber sido consellera de la Generalitat, en lo que se puede interpretar como una despedida del cargo.

Ha estat un autèntic honor i una gran responsabilitat exercir durant aquest any i quatre mesos de consellera de Drets Socials. Servir al país i a la seva gent sempre ha estat, és i serà un honor i un deure per a mi. — Violant Cervera i Gòdia (@ViolantCervera) October 7, 2022

Un punto de vista diferente ha sido el expresado por el diputado de Junts per Catalunya, Joan Canadell, que ha pedido elecciones tras la salida de su formación del Govern. El diputado ha celebrado que la militancia del partido haya votado "masivamente" en la consulta sobre si debían seguir o no al ejecutivo. "¡Ha ganado el no, salimos del gobierno y se necesitan elecciones!", ha recalcado, asegurando que si Aragonés "pensara en el país", debería convocar elecciones "mañana mismo", porque "ha incumplido el pacto de investidura y ya no puede reconducirlo".

En sentido contrario, el diputado y líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha considerado a través de Twitter que la salida de Junts del Govern significa "el suicidio del 52%", en alusión al porcentaje de diputados independentistas en el Parlament de Catalunya, "pase lo que pase con el Gobierno".