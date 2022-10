India Martínez anuncia su boda con su novio, Ismael Vázquez, tras más de una década juntos

Aunque siempre ha sido bastante cauta a la hora de dar a conocer parte de su vida privada a través de los medios a su alcance, hay noticias que tienen que ser compartidas porque la alegría en ocasiones así te desborda. India Martínez ha tirado de Instagram para dar a conocer que se ha comprometido con Ismael Vázquez, su pareja desde hace más de diez años.

Aunque no tienen fecha todavía -o, al menos, no la ha hecho pública-, la cantante de 36 años va a casarse más pronto que tarde, algo que han sabido su algo más de millón y medio de seguidores gracias a su última publicación, en la que no solo aparece luciendo el anillo con el que Vázquez le ha pedido matrimonio, sino también con multitud de emoticonos de la misma alhaja, que de hecho se parecen, y el del mono que se tapa los ojos.

Una enorme joya que no han dudado en alabar sus amistades y compañeros de profesión, con varios comentarios y felicitaciones de Bibiana Fernández o Lorena Gómez o los comentarios de Jesús Castro, que pide que le invite a la boda, o el de Omar Montes, que no se ha cortado a la hora de calificar la presea: "Qué pedrusco, nena".

Se trata de un anuncio a la vez esperado, por el tiempo que llevan saliendo India e Ismael, pero a su vez sorpresa, dado que a pesar del tiempo que llevan saliendo nunca habían hablado públicamente de la posibilidad de dar el siguiente paso.

De hecho, cuando recientemente en El Español le preguntaban por cómo ha llevado su vida privada, ella respondía: "He querido que me conozcan por lo que hago, por lo que soy musicalmente, no por lo que me rodea. O con quien estoy o dejo de estar".

India Martínez, que en dicha entrevista afirmaba además "Seré madre cuando me lo pida el corazón", se casará así con Vázquez, de cuyo sólido amor a veces comparten novedades en sus Instagram, dado que él, instructor de capoeira y director y especialista de acción, también tiene algo más de 20.000 seguidores.