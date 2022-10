Se fuga de su arresto domiciliario la periodista rusa que protestó contra la guerra en Ucrania en directo en la televisión estatal

La periodista rusa Marina Ovsyannikova, que protestó en directo en la televisión estatal en el mes de marzo se ha fugado de su arresto domiciliario junto a su hija de 11 años, según ha informado el Ministerio de Interior de Rusia y han recogido diferentes medios de comunicación.

Rusia colocó a la periodista de 44 años de edad en su lista de los más buscados este lunes. Actualmente se desconoce su paradero y no se sabe cómo pudo escaparse de su arresto domiciliario.

El pasado marzo, la periodista, que trabajaba como directora sénior de Channel One, el canal de televisión estatal ruso, protestó en directo contra la decisión tomada por el presidente de Rusia Vladimir Putin de realizar una "operación especial" en Ucrania. Ovsyannikova gritó: "no a la guerra" y levantó una pancarta que condenaba la invasión del país. Además, le dijo a las personas que no creyeran las mentiras que decía el gobierno ruso.

Posteriormente, Ovsyannikova fue multada en dos ocasiones acusada de desacreditar a las fuerzas armadas rusas y fue puesta bajo arresto domiciliario durante dos meses en el mes de agosto por difundir "noticias falsas", delito que en Rusia tiene una pena de hasta 10 años de cárcel.

En julio, la periodista se había parado frente al Kremlin, en el centro de Moscú, con una pancarta en la que llamaba fascistas a Putin y a su ejército. "¿Cuántos niños más deben morir antes de que te detengas?", decía el cartel.

El sábado, su exesposo dijo que la periodista había escapado de su arresto domiciliario junto a su hija. "Anoche, mi exesposa abandonó el lugar que le asignó el tribunal y desapareció con mi hija de 11 años en dirección desconocida", expresó Igor Ovsyannikov, quien trabaja para el medio estatal RT.