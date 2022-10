Ucrania rompe varias líneas defensivas en el frente de Jersón y obliga a Rusia a retroceder en un territorio que había anexionado

"Rusia se ha anexionado zonas de Ucrania que ni siquiera controla sobre el terreno". Estas palabras fueron pronunciadas por el ministro de Defensa ucraniano, Dmitro Kuleba, después de que Putin proclamase a los cuatro vientos que suma como rusas cuatro zonas ucranianas. Y Kiev parece tener razón a tenor de los últimos acontecimientos: Rusia reconoció este lunes el avance del Ejército de Volodimir Zelenski en la anexionada región de Jersón, en el sur del país, donde logró romper algunas líneas defensivas rusas y obligó a las fuerzas rusas y prorrusas a replegarse a nuevas posiciones de defensa.

"El enemigo logró penetrar nuestra defensa en dirección a Zolota Balka y Oleksandrivka con unidades de tanques numéricamente superiores", declaró en el parte militar matutino el portavoz de Defensa ruso, Igor Konashénkov. Según el mando ruso, "las tropas rusas ocuparon una línea de defensa previamente preparada y continúan atacando al enemigo masivamente". Ambas localidades está ubicadas a unos 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Jersón. "Las pérdidas de combatientes ucranianos en esta zona ascendieron a unos 130 efectivos y 23 máquinas de combate", añadió Konashénkov.

En paralelo, según la agencia Reuters, las tropas de Ucrania están logrando también su mayor avance en el sur desde el inicio de la invasión. ¿Cómo? Progresando rápidamente a lo largo del río Dnieper y dejando al Ejército ruso sin suministro. Kiev, eso sí, no dio confirmación oficial de los avances, pero se calcula que pueden ser de hasta cuarenta kilómetros. Pese a que esos movimientos no son públicos, el Kremlin ha enviado a los primeros reservistas de la movilización parcial a Lugansk con el fin de asegurar el territorio. De momento Moscú sigue controlando la zona, pero no se sabe por cuánto tiempo.

Previamente, la cartera de Defensa había informado de que los movilizados por el Kremlin, tras concluir con su periodo de instrucción y entrenamiento en combate, daría comienzo con una de sus principales misiones, que es la del control de los territorios del este de Ucrania tomados por Rusia. En todo caso, la guerra ha entrado claramente en una fase diferente, con las tropas ucranianas ganando fuerza.

De hecho, Rusia se está convirtiendo en un gran "proveedor" de armamento pesado del Ejército del país invadido, ya que las tropas ucranianas emplean el capturado o abandonado por los soldados rusos. Tras cada éxito ucraniano en el frente aparecen imágenes y vídeos de tanques, vehículos acorazados y otros equipos militares que las fuerzas rusas han dejado atrás en su huida. Una gran parte de estos materiales se pueden emplear de inmediato sin entrenamiento previo o pueden ser desguazados para proporcionar piezas de reemplazo, aunque en parte la calidad es inferior a la del armamento más moderno recibido de los aliados occidentales de Ucrania.

Este proceso es la continuación lógica de la unificación de las tierras rusas que comenzó en 2014

En ese contexto, la Duma se ha limitado este lunes a ratificar los tratados de anexión firmados por Putin. Las leyes de ratificación fueron votadas una por una y recibieron el respaldo unánime de los legisladores, que ovacionaron los resultados de la votación, efectuada de manera electrónica. "Este proceso es la continuación lógica de la unificación de las tierras rusas que comenzó en 2014 con el retorno a Rusia de la república de Crimea y la ciudad de Sebastópol", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien presentó los proyectos de ratificación ante los diputados.

El propio Lavrov aprovechó también su discurso para acusar a Occidente de emular a Hitler al utilizar a Ucrania como "instrumento de guerra" contra Rusia, como hizo Alemania contra la URSS en la Segunda Guerra Mundial. "A día de hoy, Estados Unidos se ha subordinado prácticamente todo el Occidente colectivo, movilizándolo para convertir a Ucrania en un instrumento de guerra contra Rusia, como en su momento Hitler puso en armas a la mayoría de países de Europa para atacar a la Unión Soviética", dijo, emulando casi el mismo mensaje que dio el presidente ruso el pasado viernes.